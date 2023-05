Alvin colpito dalla Maledizione di Montezuma: cos’è?/ Diarrea del viaggiatore, Blasi: “Hai mangiato troppa…”

Cos’è la Maledizione di Montezuma? Alvin ‘colpito’ all’Isola dei Famosi 2023

Anche nella nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2023 non mancano le consuete frecciatine tra Ilary Blasi e Alvin. La conduttrice svela un retroscena personale dell’inviato, tirando in mezzo una maledizione: quella di Montezuma. “Ho saputo che sei stato colpito dalla maledizione di Montezuma, mangi sempre frutta e…”, sono state le parole in diretta di Ilary, che hanno avuto come conseguenza la fuga di Alvin ‘offeso’ per lo svelamento.

Ma cos’è questa maledizione di Montezuma e perché ha indispettito Alvin in diretta? La maledizione di Montenzuma è anche volgarmente detta la ‘diarrea del viaggiatore’. Si tratta della più comune tra le malattie che possono capitare in viaggio. Come svela Paginemediche.it: “Ogni anno colpisce circa il 20-50% dei viaggiatori internazionali. Definita in maniera colloquiale “vendetta di Montezuma”, colpisce coloro che si spostano dai Paesi industrializzati nei Paesi in via di sviluppo.” E ancora: “È una sindrome caratterizzata da diarrea di variabile intensità con almeno 3-4 evacuazioni al giorno, scariche diarroiche di feci liquide o cremose accompagnate non di rado da nausea, vomito, malessere generale.”

