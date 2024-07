Ilary Blasi a Battiti Live 2024, i look iconici delle precedenti puntate

È il Castello Aragonese di Otranto la cornice della terza puntata di Battiti Live 2024, in onda questa sera, lunedì 22 luglio 2024, in prima serata su Canale5. Occhi puntati come sempre sui grandi artisti che si avvicenderanno sul palco a suon di hit e tormentoni del presente e del passato, ma particolare attenzione è rivolta anche al look che Ilary Blasi sfoggerà per questo nuovo appuntamento televisivo con lo show musicale dell’estate. Se nella prima puntata la conduttrice ha puntato su un outfit total black con stivali dorati e cascata di collane dorate, nel secondo appuntamento ha optato per un lungo completo chiaro, camicia e pantalone a vita bassa, con un top nero impreziosito da strass.

Ilary Blasi è sempre più una sorpresa quando si parla di look da sfoggiare in tv e, sempre bellissima e in forma smagliante, regala al suo pubblico alcuni colpi sorprendenti in termini di stile: ma qual è l’outfit scelto per questa terza puntata?

Ilary Blasi, il look della terza puntata: giacca, top e lunga gonna paillettata

Ilary Blasi si conferma sorprendente regina di stile e, con grande disinvoltura, riesce a passare da un look sportivo come quello della scorsa puntata di Battiti Live 2024 a qualcosa di più raffinato ed elegante, come questa sera. La conduttrice si presenta sul palco con una lunga e scintillante gonna a vita alta e tempestata di paillettes argentate, oltre ad una giacca molto elegante dietro cui si nasconde un top nero; ad impreziosire il look i suoi lunghi capelli sciolti che le illuminano il viso, oltre a scintillanti collane e un make-up semplice ma raffinato, perfetto per la sera.

La padrona di casa cura sempre i suoi iconici outfit nei minimi dettagli e, con estrema disinvoltura, riesce a fare suo ogni look per Battiti Live 2024; dai più sportivi ai più eleganti e raffinati, ogni abito è spesso accompagnato da preziosi e scintillanti gioielli, ormai per lei una cifra stilistica inconfondibile e che la rendono un tripudio di bellezza ed eleganza agli occhi del pubblico.