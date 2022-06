Alvin commuove Ilary Blasi / “Ha ragione Francesco Totti, sei unica. Ti voglio bene”

Ilary Blasi e Alvin: un rapporto unico all’Isola dei famosi 2022

Ilary Blasi e Alvin hanno scherzato per tutta l’Isola dei famosi 2022, cavalcando l’onda della finta polemica che li voleva nemici per tutta la durata di questa lunghissima edizione. Numerose le battute che si sono scambiati a distanza in questi mesi: “Come si chiama la ragazza che presenta, scusate?”, ha scherzato una sera l’inviato, chiamando poi la conduttrice “Ilaria”. “Sto per bloccarti su Whatsapp e su tutti i social. Per parlare con me dovrai parlare con il mio avvocato che è l’avvocato di Ilona Staller”, ha replicato in una puntata la signora Totti. In molti hanno pensato che tra i due esistesse davvero una sorta di antipatica mal taciuta. In occasione della finalissima Alvin e Ilary Blasi hanno reso noto il grande affetto che li lega da molti anni.

Ilary Blasi preoccupata in diretta all'Isola: "Dov'è finito Matteo?"/ Sparisce l'assistente di studio, poi…

Ilary Blasi e Alvin: un rapporto unico all’Isola dei famosi 2022

“Come sei elegante, stai proprio bene. Peccato tu sia già sposato”, così Ilary Blasi ha accolto l’inviato Alvin, al secolo Alberto Bonato, al suo ultimo collegamento dall’Honduras. Alvin è stato al gioco: “Grazie. Ho scelto il tuo colore preferito. Non so se hai notato”. All’Isola dei famosi è tradizione che a spegnere le luci in Palapa sia l’inviato e così Alvin ha sfruttato questo momento per fare una dedica a Ilary Blasi, mettendo definitivamente a tacere qualsiasi voce sui presunti malumori tra loro: “Ha ragione Francesco, sei unica. Ti voglio bene”, ha detto l’inviato commuovendo la conduttrice e anche il pubblico da casa. “Alvin e Ilary anche l’anno prossimo” e “Ilary commossa per Alvin. Che duo pazzesco”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi e Alvin, scintille all'Isola "Peccato sei già sposato"/ Lui: "Indosso il tuo colore preferito"Ilary Blasi condurrà L'Isola dei Famosi 2023?/ Maurizio Costanzo la gela...

© RIPRODUZIONE RISERVATA