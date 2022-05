Alvin e i doppi sensi all’Isola dei Famosi: “Tiralo fuori, tienilo su”/ Blasi ride, imbarazzo in diretta

Gaffe di Alvin all’Isola dei Famosi 2022: volano doppi sensi

Alvin scatenato nel corso della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. In diretta dall’Honduras, l’inviato è pronto a dare il via alla prova ricompensa che vede i naufraghi alle prese con un classico: la prova dei secchi di fango sulla testa. Come sempre la prova è anticipata da una spiegazione nei minimi dettagli di Alvin che, questa volta, si lascia però andare a qualche non voluto doppio senso che però scatena l’ilarità di Ilary Blasi e dei suoi opinionisti in studio.

Alvin e il doppio senso con Maria Laura De Vitis: “Iniziamo male se…”

“Tenete i capperucchi in tensione, tirateli sù… – chiede più volte Alvin ai naufraghi; poi con la De Vitis il primo doppio senso – Maria Laura iniziamo male se non riesci a tirarlo su”. Il secondo doppio senso arriva con Carmen Di Pietro: “Carmen, devi tirarlo fuori!” In studio Ilary Blasi si accascia per terra e ride mentre il povero Alvin perde la pazienza con i naufraghi che, nonostante le ripetute spiegazioni, continuano a non comprendere il corretto funzionamento della prova ricompensa. Solo qualche minuto dopo, tra gaffe e mille difficoltà, va in scena lo scontro tra i naufraghi.

