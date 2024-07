Alvin, il retroscena dei litigi con Ilary Blasi a Battiti Live/ “Aveva fatto finta di non riconoscermi”

Alvin è tornato come conduttore fisso a fianco di Ilary Blasi nella nuova edizione di Battiti Live su Canale 5. I due hanno sempre mostrato una grande sinergia, nonostante le diverse gaffe alquanto imbarazzanti che li hanno visti protagonisti nell’ultimo periodo. Alvin è sempre stato molto presente sul piccolo schermo, anche se di lui non si conosce moltissimo, forse per la grande attenzione alla privacy che ha dimostrato in tutti questi anni.

A Sorrisi e Canzoni ha però voluto aprirsi in un’intervista dove ha svelato il rapporto particolare con Ilary Blasi, sia sul palco che dietro le quinte e fuori dallo studio televisivo. Al magazine racconta della scelta del suo nome particolare. “Alvin”, infatti, non è uno pseudonimo preso a caso: “L’abbreviazione di Alberto è Albi”, confessa a Tv Sorrisi e Canzoni – da lì i miei amici hanno cominciato a chiamarmi Alvi e poi Alvin”. Non solo, il conduttore dichiara anche che la scelta di un nome inglese deriva anche dall’amore smisurato che prova per il mondo anglosassone e per la passione per la musica. Infatti, dice che “Alberto” era un nome troppo elegante, molto lontano dalla sua persona.

Alvin e il rapporto con Ilary Blasi: “Abbiamo litigato, sono capitati scherzi un po’ fastidiosi…”

Poi il rapporto con Ilary Blasi, una relazione professionale per la quale tutti si fanno un milione di domande. I due, sembrano certamente molto affiatati sul palco, anche se non sono mancati i litigi a Battiti Live per la coppia televisiva. Certo, la passione per la musica ad Alvin non manca, e come afferma lui, poter ritornare su quel palco è stata un’opportunità importante, specialmente se al suo fianco c’è la bravissima Ilary. Da qui le domande si fanno più scomode, perché come è risaputo, tra Alvin e la Blasi non sempre c’è stato buon sangue: “Non avete mai litigato?” chiede il giornalista. “Come no? Ci sono stati anche quei momenti -ribatte Alvin senza dilungarsi troppo – “ma la nostra amicizia è sempre salda”.

Il presentatore e Ilary Blasi si sono conosciuti oltre vent’anni fa, nel 2001, quando lui conduceva “Speed” un programma incentrato sulla musica che andava in onda su Italia 1. Dopo essere stato ospitato a Passaparola di Gerry Scotti, ha conosciuto Ilary, che allora era una delle celebri Letterine. Da questo momento il loro rapporto si è fatto sempre più saldo, anche se il loro primo incontro dopo tanti anni è stato piuttosto goliardico: lei, infatti ha finto di non riconoscerlo: “Da allora non abbiamo mai smesso di scherzare e prenderci in giro.” e conclude: “ci conosciamo talmente tanto che non prendiamo mai nulla sul personale“. Poi il sogno nel cassetto: Alvin ha svelato di amare tanto la televisione, di fare il suo lavoro con passione e gioia e che gli piacerebbe condurre un game show, come ad esempio un quiz educativo. Sarà questo il suo prossimo passo sul piccolo schermo?











