Alvin e Ilona Staller partono per L’Isola dei Famosi 2022/ Salta Vladimir Luxuria!

Solo poche ore fa arrivata la notizia della positività al covid di Alvin, invitato dell’Isola dei Famosi 2022, e di una delle concorrenti, Ilona Staller. Pare che la produzione sia dunque corsa ai ripari per sostituire momentaneamente Alvin e, per l’occasione, sarebbe dunque stata scelta Vladimir Luxuria. “Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria, che per altro ha ricoperto questo ruolo nell’ultima edizione targata Rai 2 dell’Isola dei famosi, proprio condotta da Nicola Savino.” è stato dunque annunciato. Oggi, però, arriva la notizia della partenza di entrambi per l’Honduras.

Nicolas Vaporidis single?/ Prima dell'Isola dei famosi 2022 spunta una fidanzata...

Alvin sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022 sin dall’inizio

A lanciare la notizia è TvBlog che annuncia la negativizzazione di entrambi: “Giunge notizia che il buon Alvin si è per fortuna negativizzato, è quindi pronto a partire per l’Honduras – si legge – per occuparsi dei collegamenti nel corso del prime time de L’Isola dei Famosi 2022, oltre che degli appuntamenti del day time.” E non è l’unico: “Stando alle ultime notizie anche Cicciolina si sarebbe negativizzata, quindi pronta a partire per l’Honduras per affrontare il reality show.” Salta, dunque, la partenza in extremis di Vladimir Luxuria: Alvin riprende il suo posto di inviato, partendo per questa nuova avventura a L’Isola dei Famosi 2022.

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2022: Alvin e Cicciolina positivi/ Vladimir Luxuria opinionista...Patrizia Bonetti concorrente dell'Isola dei Famosi 2022?/ Spunta una foto, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA