Amatissimo da tutti, Aras Senol non smette di far parlare di sé. L’attore sta continuando a riscuotere un enorme successo tra i fan di Terra Amara che presto lo vedranno recitare in altri progetti incredibili. Vincitore dell’Isola dei Famosi 2024 e professionista del mondo del cinema, Aras Senol non ha mai fatto troppo parlare di sé, nemmeno nel reality condotto quest’anno da Vladimir Luxuria. Alle Honduras è sempre stato molto discreto e non è mai stato coinvolto in nessun litigio o discussione forte. L’attore ha risposto ad alcune domande in un’intervista al settimanale Chi, commentando quello che è successo durante la diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi 18 su Canale 5. Al giornale ha raccontato di non essersi accorto subito di avere vinto e che non si aspettava assolutamente la vittoria. “Pensavo di uscire alla quinta o sesta settimana”, confessa Aras Senol “Il mio obiettivo era solo quello di migliorare il mio italiano”.

L’attore ha poi spiegato che non solo non si aspettava il trionfo in finale, ma anche di aver detto agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi di non volere arrivare primo, perché il suo proposito era quello di aver concluso lo studio di tutti i verbi italiani. Durante l’intervista, Aras Senol ha voluto parlare anche di come la lingua italiana sia difficilissima per un madrelingua turco, anche se come abbiamo visto nell’Isola dei Famosi, l’attore di Terra Amara se l’è cavata piuttosto bene. Un orgoglio per i fan della soap ma anche per sé stesso, che con le lacrime agli occhi ha confessato l’immensa emozione di raccontare agli amici e alla famiglia di essere arrivato primo in uno degli show più seguiti del Bel Paese.

Aras Senol dopo L’Isola dei Famosi: “Ho dovuto prendere delle pastiglie per dormire”

La cosa più difficile alle Honduras? La lontananza da casa: così Aras Senol ha risposto alla fatidica domanda su cosa fosse più faticoso in quel contesto primitivo e senza cibo. Ai microfoni di Chi ha anche svelato di non essere riuscito a dormire una volta tornato dall’isola: “Sono stato sveglio per 5 giorni, ho dovuto prendere delle pastiglie”. Magistrale interprete di Ali Rahmet Fekeli in Terra Amara, Aras Senol non ha ancora dimenticato la fortissima esperienza all’isola: “Sono ritornato a casa diverso”, spiega l’attore, che dai suoi amici naufraghi ha imparato tantissimo nonostante le difficoltà della lingua. Durante il percorso del reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, Aras ha legato principalmente con due dei concorrenti: Edoardo Franco ed Edoardo Stoppa, recentemente candidato al GF. Di loro ha detto di considerarli ancora oggi come fratelli e di non averli mai dimenticati nemmeno dopo qualche tempo passato fuori dalle telecamere.

A fare scalpore fu poi il momento dell’incontro con la fidanzata. I fan si erano stupiti per la “freddezza” dei due, che dopo un periodo di lunga lontananza non si erano nemmeno dati un bacio. Anche in questo caso Aras Senol aveva spiegato il perché: si tratta di un fattore culturale, per il quale le effusioni in pubblico non sono viste come qualcosa di positivo. I progetti futuri? L’attore si lascia scappare qualcosa durante l’intervista: “Adesso il mio sogno è recitare in un film o in una serie italiana”, spiega, raccontando di come si sia innamorato dell’Italia e di come voglia continuare a perfezionare la lingua.