Alvise Rigo: “Ballando? Una trasgressione”/ “Camila Morrone mi diede la mail e…”

Alvise Rigo, rugbista, ma anche modello, bodyguard e ballerino a Ballando con le stesse, è stato ospitato nella trasmissione Ciao Maschio, su Rai 1, condotta da Nunzia De Girolamo. “Sono poliedrico”, commenta alla presentazione della conduttrice, “adesso abbiamo un’altra novità, forse la più particolare. Un film in cui la mia figura sarà particolare, diciamo così. Ho la fortuna che tutte le esperienze che faccio alzano sempre l’asticella. Un film”, racconta, “oltretutto molto complesso, nei termini tecnici della produzione, e nei termini della trama, che non posso spoilerare”.

“Sono rigido nei termini in cui in ciò che faccio, mantengo la mia figura geometrica che è rigida“, racconta Alvise Rigo, parlando di se stesso. “Semplicemente non si piega, ma si può spezzare, oppure può rimanere integra. Però sicuramente non prescinde dai miei canoni di vita, dai miei dogmi e dalla mia personalità. È un equilibrio indotto” il suo, confessa, “perché tra la disciplina dello sport e dei lavori che ho fatto, cerco di tenermi sempre in equilibrio, ma lo faccio per me. Penso di non avere tantissimi anni ma di aver fatto parecchie esperienze, e ho raggiunto un equilibrio, e prima che mi spezzi passano parecchie vicissitudini”. “L’importante è saper compensare le trasgressioni con altrettanti gesti diversi”, racconta ancora Alvise Rigo, commentando il fatto se abbia mai trasgredito. “Secondo me trasgrediamo sempre quando usciamo un po’ da questa nostra figura. Per me Ballando con le stelle è stata una trasgressione enorme perché era una figura talmente distante dalla mia personalità… Ballare davanti ad uno studio enorme è stata una delle mie più grandi trasgressioni”, racconta, lasciando intendere che, magari, alcune delle sue trasgressioni non vuole raccontarle.

Alvise Rigo e Camila Morrone

Nella sua intervista, poi, Alvise Rigo è passato al gossip sulla sua vita, raccontando della “liaison” con Camila Morrone, figlia di Al Pacino. “Un aneddoto molto interessante”, racconta sorridendo. “Lavoravo come guardia di sicurezza a quei tempi e guidavo la macchina della mostra del cinema di Venezia e mi caricarono Al Pacino e la moglie di Al Pacino, ovvero la madre di Camilla, con la figlia. La madre parlava inglese e spagnolo, ed anche io, e fece qualche commento positivo su di me. Il primo lo lasciai scorrere, ma il secondo le dissi che l’avevo capita, durante la guida. Riuscì poi a raggiungerla ad una festa e a farmi dare il suo indirizzo mail, che forse ho ancora ma non sarà neanche più attivo, e ci siamo scambiati qualche mail”.

