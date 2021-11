Alvise Rigo e Tova Villför, Ballando con le stelle 2021/ Atteso un passo avanti

Alvise Rigo e Tova Villför, serve un passo avanti sulla tecnica

Per Mariotto se Albano riempie la pista con il suo carisma, Alvise Rigo, al fianco di Tova Villför lo fa in altre cose. Nel complesso l’esibizione a Ballando con le stelle 2021 è piaciuta e ha ottenuto un buon punteggio dalla giuria, ben 38 voti piazzandosi al 7° posto della classifica tecnica. Adesso arrivano le note dolenti per Alvise che deve assolutamente mettere da parte i suoi addominali e presentarsi in pista con una padronanza scenica che solo una bella esibizione riesce a dargli. D’ora in poi dovrà scontrarsi con balli più sensuali e meno selvaggi come il tango, la rumba o il valzer. La prestanza fisica dell’ex rugbista dovrebbe aiutarlo notevolmente, ora però bisogna vedere la tecnica e su certi balli le capacità danzanti di un concorrente saltano subito all’occhio. Alvise però è un professionista e Tova una perfezionista, riusciranno lo stesso a far sognare il pubblico, tutto dipende dalla memoria di Rigo.

Alvise Rigo e Tova Villför: prova convincente della coppia di Ballando con le stelle 2o21 nonostante l’inghippo “Covid”

Alvise Rigo nella settimana che ha preceduto la terza puntata di ballando con le Stelle 2021 è incappato in una brutta disavventura. É entrato in contatto con una persona positiva, che lo ha costretto all’isolamento precauzionale, quindi da sabato scorso subito dopo la fine della trasmissione, l’ex rugbista si è chiuso in casa in attesa di sapere quando poter tornare ad allenarsi. In tutto si è sottoposto a sette tamponi, nei giorni di isolamento alcuni passi della coreografia li ha imparati a distanza, ma per Tova il lavoro non è stato facile. Venerdì pomeriggio è tornato in sala prove. La coppia ha lavorato assiduamente senza sosta per recuperare i giorni persi e poter mettere in scena un programma degno di una terza puntata. In 48 ore Alvise e Tova hanno messo a punto il loro paso doble.

Tova Villför è consapevole che alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2021 il livello di un concorrente deve salire e questo contrattempo le ha messo un po’ d’ansia perché non è riuscita a realizzare la coreografia che aveva in mente. Questo non ha precluso l’esibizione, perché la maestra fin dall’inizio non ha accettato il fatto di dover essere inferiore agli altri concorrenti solo perché ha avuto meno tempo per preparare la coreografia. “Io entrerò nella pista di Ballando con lo spirito di un guerriero” ha detto anche perché questa volta non può contare tanto sulla forza fisica di Alvise che c’è, ma sulla sua forza mentale, difatti l’atleta ha mostrato qualche difficoltà nel memorizzare i passi. Va ricordato che Alvise nel corso della sua carriera da rugbista ha subito gravi incidenti, l’ultimo ha segnato la sua carriera: un grave trauma cranico che lo ha tenuto in coma per molti giorni gli ha procurato delle amnesie mentali che deve fronteggiare ogni giorno. “Non so con quale spirito tornerò a calcare quel palco. Ho la fortuna che fisicamente reggo, mentalmente sarà quel che sarà”.

Alvise Rigo e Tova Villför hanno presentato un paso doble molto selvaggio, genere – Conan il barbaro -. É stata la migliore scenografia di tutta la serata. Carolyn Smith si è complimentata con la ballerina che in un giorno è riuscita a realizzare un ballo piacevole da guardare. Difatti la Tova conoscendo le difficoltà che la coppia ha incontrato durante la settimana e avendo a disposizione poco tempo per preparare la coreografia, è stata tanto intelligente da fare un paso doble con più intensità piuttosto che quantità di prese e passi, rendendo l’esibizione piacevole. Selvaggia Lucarelli si è complimentata con la coppia ma aspetta di vedere come se la caverà Alvise quando dovrà portare in scena balli più impegnativi come la rumba o il tango. Fabio Canino comprende che la fisicità di Alvise ha un impatto positivo verso il pubblico e che sotto certi aspetti viene anche avvantaggiato, la bravura di Tova è stata nel mettere in evidenza quello che maggiormente il pubblico gradisce di Avise, in questo caso gli addominali.



