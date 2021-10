Alvise Rigo e Tove Villför, Ballando con le stelle 2021/

Alvise Rigo e Tove Villför incanta pubblico e giudici: tra le sorprese di Ballando con le stelle 2021

Alvise Rigo e Tove Villför sono tra le coppie outsider della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021. Si presentano alla puntata di oggi, 30 ottobre 2021, dopo una samba che ha stupito i giudici Grande successo per Alvise Rigo, che sta incantando tutto il pubblico di Ballando con le Stelle. Il rugbista sta dimostrando di saper ballare alla grande. Senso del ritmo incredibile e potenziale da futuro ballerino. Lo sportivo ancora una volta ha portato una bellissima esibizione sul palco di Rai 1. Dopo il boogie della prima puntata, sabato scorso la coppia ha eseguito una samba sulle note di “L’ombelico del mondo” di Jovanotti. Anche questa volta i due concorrenti devono aspettare un bel po’ prima di entrare in scena. Aveva fatto sorridere, la scorsa puntata, la tensione di Alvise che non vedeva l’ora di ballare e invece era stato costretto ad attendere fino alla fine.

Un po’ meglio sabato, anche se la coppia è stata comunque la terzultima ad entrare in scena. In ogni caso l’attesta è stata ben ripagata, il ritmo della samba ha fatto risvegliare gli animi e faceva venir voglia di ballare a chiunque. Alvise e Tove non si sono risparmiati e si sono scatenati con sorrisi smaglianti. Alvise ha dimostrato di non essere solo un bel fisico, anzi, si sa divertire e soprattutto muovere, mettendosi in gioco fino alla fine.

Alvise Rigo e la lotta ai suoi problemi di memoria a Ballando con le stelle

Il concorrente di Ballando con le stelle Alvise Rigo sta mettendo in luce le sue capacità, impegnandosi tanto e studiando senza sosta. “Non mi importa dei giudizi, per me la vera vittoria è fare la coreografia” ha detto Alvise, il quale in settimana ha avuto combattere con i suoi problemi di memoria. Tra appunti e nomi rivoluzionari per i suoi passi di danza, alla fine il concorrente ce l’ha fatta e, non solo si è esibito senza problemi, ma ha anche ballato alla grande. Infatti i suoi sforzi sono stati premiati e la samba selvaggia, come l’ha definita Carolyn Smith, guadagna in tutto 35 punti. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith votano 7. Selvaggia Lucarelli dà un bel 8, 6 invece da parte di Guillermo Mariotto. Alla fine, i due risultano settimi in classifica. Il giovane sportivo si è dichiarato soddisfatto di come ha ballato e spera di fare sempre meglio.

Tove Villför, un sostegno constante per Alvise Rigo

A sostenerlo nella sua impresa c’è la bravissima Tove Villför. Tra i due c’è una bellissima intesa e per tutta la settimana la ballerina lo ha aiutato nella memorizzazione dei vari passi della coreografia. Tove ha raccontato che Alvise si impegna al massimo e vuole fare sempre le cose in grande, per portare una vera e propria esplosione sul palco. Anche la ballerina svedese, entrata nel programma lo scorso anno, sta iniziando a piacere sempre di più alla giuria. La presidentessa Carolyn Smith, al termine dell’esibizione, ha ammesso di restare sempre più stupita da lei e che man mano stanno venendo fuori il suo stile e la sua bravura. Durante la prima puntata, la coppia non aveva collezionato tantissimi voti social. Va un pò meglio questo sabato, soprattutto leggendo i commenti sembra che Alvise piaccia molto ai telespettatori che sperano di vedere qualche voto in più nelle prossime puntate. Comunque i due vanno avanti nel programma senza intoppi e chissà che riescano a risalire la classifica. Intanto il pubblico inizia a sperare che i concorrenti facciano coppia fissa anche fuori dal programma.



