Alvise Rigo e Tova Villför, Ballando con le stelle/ Anche il pubblico li scarica?

Alvise Rigo e Tova Villför, situazione complicata a Ballando con le Stelle 2021

La situazione per Alvise Rigo e Tova Villför si complica, sicuramente alla fine di Ballando con le Stelle saranno i vincitori del maggior numero di spareggi. Questo sta a significare che oltre alla giuria anche il pubblico non è entusiasta delle loro esibizioni. Stasera hanno l’opportunità ancora per cambiare passo e provare a dare alla giuria una nuova idea di quello che hanno costruito nella loro mente sui due. Il livello ora si sta alzando e il rischio di uscire fuori dai giochi è alto. La scorsa settimana è riuscito a uscire indenne da uno spareggio che lo ha visto contro Sabrina Salerno e Mietta. Questa settimana si è scontrato con Bianca Gascoigne e ha vinto di nuovo. Il suo “carico” di voti li riceve dai social, ma andando avanti e dovendosi scontrare con concorrenti più bravi, sarà difficile superare le puntate.

Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme?/ Lui: "Mi preoccupa deludere noi"

Il tango è piaciuto ma è mancato di espressione e sentimento. I voti della giuria sono stati bassi nonostante sia stato il ballo migliore che fino a questo momento abbia fatto. Se non ci fosse stata la musica, nel silenzio totale avrebbe avuto lo stesso apple? Questa è la domanda che si è posto Canino. Non è stato facile, c’è stata troppa massa muscolare da spostare, per Carolyn è andata bene ma non ha entusiasmato. Sicuramente i due ragazzi hanno la possibilità per mettersi in mostra con la trasmissione che non si è mai nascosta e ha sempre dato loro la possibilità di potersi riprendere anche perché alla fine sono sempre stati in bilico ma non sono mai veramente crollati.

ALVISE RIGO E TOVE VILLFOR STANNO INSIEME?/ Lui “Io single”, ma i genitori di lei…

Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo e Tova Villför, la tensione è al massimo in studio…

Nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2021 Alvise Rigo e Tova Villför finalmente si è presentato con una mise che ha ricordato a tratti la Bestia di “La bella e la Bestia”. Nella “Prova speciale” ha dovuto affrontare un brano degli anni settanta “Macho man”, non è stato facile mostrare di essere un macho con un abbigliamento che lo castigava. Canino si è complimentato della performance dicendo che i Village People sarebbero stati molti felici di vederlo. Zazzaroni è rimasto impressionato dall’esibizione perché Alvise si è mostrato in una nuova veste, per Mariotto lui è stato il vero “Macho man”. Chiusa la parentesi “improvvisazione”, Alvise con Tove hanno proposto un tango accettando la sfida di Carolyn che stanca di vedere coreografie sceniche e giocose ha il desiderio di vedere l’ex rugbista in versione sensuale. Un po’ complicato vista la sua personalità.

Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme?/ Spifferata di Canino: "visti mentre..."

Settimana difficile e complicata per Alvise che ha trovato difficoltoso preparare il tango. Nel rivedere le immagini della scorsa esibizione si è accorto di quante imprecisione ha fatto e si è arrabbiato con se stesso. C’è rimasto male anche quando per una sua disattenzione ha colpito il braccio di Tove costringendola a mettere del ghiaccio per alleviare il dolore. A farlo star male è stato il comportamento della ballerina che non gli ha fatto per niente pesare la gravità dell’incidente, facendolo sentire maggiormente in colpa. Il tango di natura è un ballo che non si addice ad Alvise, alcuni follower lo hanno definito un frigorifero, manca di espressione, non riesce a entrare nella parte. Nella clip ha speigato come sia difficile interagire con una donna parlando delle proprie fragilità, cosa che alle donne riesce naturale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA