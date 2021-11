Alvise Rigo e Tova Villför/ La coppia rischia eliminazione a Ballando con le Stelle?

Alvise Rigo e Tove Villför, la puntata di oggi di Ballando con le Stelle poterbbe essere l’ultima…

Prosegue l’avventura televisiva di Alvise Rigo e Tove Villför, ex rugbista e la ballerina professionista, che durante le ultime due puntate hanno rischiato davvero grosso! La coppia, infatti, è finita per ben due volte allo spareggio riuscendo però a salvarsi grazie al voto del pubblico da casa. Alvise e Tove, infatti, sono tra le coppie più amate dai telespettatori che finora l’ha sempre sostenuta facendola vincere lo spareggio prima contro Fabio Galante e poi contro Mietta. Nonostante le performance di ballo siano state acclamate da buona parte della giuria, Alvise durante l’ultima puntata non ha convinto minimante i giurati. Il freestyle lento sulle note di “22 settembre” di Ultimo non è stato particolarmente apprezzato dai giudici, mentre il pubblico in studio si è alzato in piedi per applaudirli.

Una prova davvero emozionante quella portata in scena dalla coppia con Alvise che ha deciso di mostrare un lato inedito del suo carattere. Una scelta che è arrivata dopo cinque puntate per il personal trainer che, dismessi i panni di macho tutto muscoli, ha voluto mostrare il suo lato intimo ed emotivo.

Alvise Rigo e Tove Villför oltre al ballo c’è di più?

Non solo, Alvise Rigo e Tove Villför durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle hanno catalizzato l’attenzione del pubblico per un altro motivo. In particolare è stato l’ex rugbista ad uscire allo scoperto raccontando qualcosa della sua vita privata. “La grinta mi è venuta per necessità. – ha rivelato il campione – Il bullismo è stato motore di rivincita personale”. Alvise ha così raccontato di essere stato vittima di bullismo e di aver reagito con forza a questi attacchi. Dalla sua parte anche la criminologa Roberta Bruzzone che ha apprezzato la confessione del personal trainer esortando tutti i ragazzi a parlare quando qualcosa non va.

Tornando all’esibizione, il freestyle lento sulle note di “22 settembre” di Ultimo non è stato apprezzato dalla giuria che ha così votato: Ivan Zazzaroni punti 7, Fabio Canino e Carolyn Smith punti 9, Selvaggia Lucarelli punti 6 e Guillermo Mariotto punti 5 per un totale di 36 punti. Prima di lasciare la pista da ballo, la giurata del popolo Rossella Erra è intervenuta per complimentarsi con la coppia e per lanciare una domanda che da settimane attanaglia il pubblico di Ballando: c’è qualcosa di più tra loro due? Al momento la coppia non ha rivelato nulla!

