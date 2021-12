Alvise Rigo e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ La coreografia dei Queen per conquistare la finale

Alvise Rigo e Tove Villfor, onorare i Queen a Ballando con le Stelle 2021?

Alvise Rigo e Tove Villfor avevano sicuramente buon materiale sul quale lavorare in vista della nuova puntata di Ballando con le stelle 2021 in onda stasera, 4 dicembre 2021, su Rai 1. La coppia ha lavorato a lungo in settimana per raggiungere un buon risultato in vista della settimana nella coreografia di The show must go on dei Queen. Provare a imitare Freddy Mercury è prova assai complessa, ma nonostante questo i nostri protagonisti saranno consapevoli di poter dire la loro dopo un percorso che li ha visti costantemente in crescita e con la possibilità di mostrare al pubblico e ai giudici tutto il talento celato dietro ore e ore di allenamenti.

Quello che appare certo è che hanno le carte giuste per giocarsi l’accesso alla finalissima e inoltre hanno la consapevolezza che la produzione gli ha dato un buon mezzo per esprimersi. I due ragazzi hanno dimostrato grandissima sintonia sul palcoscenico e ovviamente il fisico del bell’Alvise ha fatto la sua parte. La forza e il dinamismo hanno reso possibili cose che non tutti gli altri concorrenti sono riusciti a mettere in scena, costretti magari da limiti propriamente strutturali. In più la bellezza e la semplicità di Tove, oltre al suo grande talento, sono stato un trampolino interessante e non di poco conto per il nostro protagonista. La parola però passerà alla diretta e vedremo come si comporteranno.

Ballando con le Stelle 2021: Alvise Rigo e Tove Villfor al centro del gossip

Alvise Rigo e Tove Villfor sono stati al centro dell’attenzione dei gossip nelle ultime settimane, in quanto la giura di Ballando con le Stelle avrebbe individuato in loro una nuova coppia. Strette, abbracci durante la diretta, sarebbero simbolo di qualcosa di molto più profondo che un semplice duo di ballo. Per la prima parte della serata è stata indetta una super sfida dove i vip si sono sfidati in duelli: Alvise è finito contro Andrea Iannone e i due sportivi si sono sfidati in un Tango con tema la passione; è stato il motociclista a portarsi a casa il tesoretto di 30 punti ma nessuna delle due coppie ha convinto i giudici che hanno trovato i due uomini quasi insipidi e hanno votato a detta loro il meno peggio. Arriva poi il momento dell’esibizione vera e propria di Alvise, che con un rumba passionale ha raccontato con la sua maestra l’amore tra il Joker e Harley Quinn; in molti, tra cui Selvaggia Lucarelli, non hanno capito subito la storia che i due hanno messo in scena, a detta loro, per i vestiti non troppo significativi, che per la giuria avrebbero anche intaccato la manche precedente. Prima di scendere in pista però l’uomo si è raccontato nella solita clip settimanale, dove ha confessato di aver subito in passato, durante gli anni del liceo, diversi episodi di bullismo a causa della sua statura, che non era di certo imponente come adesso.

La sua esibizione si è conclusa con un bacio passionale alla sua maestra, cosa che ha infuocato lo studio e convinto un po’ di più la giuria: è stati invitato a tirare fuori più grinta da Selvaggia, consiglio di cui fa tesoro riuscendo a totalizzare un buon punteggio rispetto i suoi soliti voti bassi. Nonostante ciò Alvise rimane fanalino di coda della classifica anche questa settimana e finisce nuovamente allo spareggio finale. Lui commenta la situazione, che va avanti già ormai da settimane, nella sua clip: dice che lui ha sempre dato il massimo sia nella sala prove sia in pista, ma impegnarsi senza avere risultati non è di certo una buona ricompensa per tutto il lavoro svolto all’interno del programma. Dopo lo spareggio contro Memo Remigi, vinto dal personal trainer, Alvise ha fatti una dichiarazione che ha sconto volto tutti i telespettatori: chiede a Milly Carlucci un momento per salutare un ex compagno di scuola che purtroppo è venuto a mancare venerdì per un brutto male, dicendo che lo seguiva sempre tramite il programma e si mostra visibilmente commosso. A Tove viene chiesto spesso se il rapporto tra lei e il suo ballerino sia qualcosa di più acceso e intimo che un semplice rapporto tra maestra e allievo. Lei non ha mai nascosto il feeling che c’è tra i due e Milly le deve dare conto che le sue esibizioni sono spesso molto coinvolgenti e passionali, in quanto la donna è bravissima a far emozionare chi le sta intorno.



