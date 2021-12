ALVISE RIGO E TOVE VILLFOR STANNO INSIEME?/ “Bella sintonia”. E a telecamere spente..

Alvise Rigo e Tove Villfor, ormai, lasciano poco spazio ai dubbi. La coppia di Ballando con le Stelle 2021 pare sempre più unita e vicina anche fuori dal palco, quando le telecamere del programma si spegnono. Puntata dopo puntata l’ex rugbista e la sua brillante insegnante di ballo hanno dimostrato una crescente sintonia ed un feeling diverso da quello visto nelle altre coppie. Settimana dopo settimana si sono moltiplicati gli indizi sul loro flirt, secondo molti in procinto di diventare qualcosa di molto più serio e concreto.

Se il giudice Fabio Canino li aveva visti scambiarsi carinerie e affetto prima della puntata, altri non hanno bisogno di in particolari indizi per notare l’intesa che trapela dai loro sguardi. Recentemente, inoltre, il buon Alvise Rigo avrebbe persino conosciuto i genitori di Tove, segno che qualcosa di importante sta accadendo tra i due.

Alvise Rigo e Tove Villfor, lui ci va coi piedi di piombo: “Ma non ho perso fiducia”

Eppure il concorrente di Ballando con le Stelle 2021, Alvise Rigo, preferisce andarci coi piedi di piombo, pur non negando l’attrazione e la sintonia con Tove. “Esco da una relazione complicata e per ora preferisco concentrarmi su me stesso. Non ho perso fiducia nell’universo femminile, ma ho capito che l’obbiettivo per far funzionare una coppia sia l’arricchirsi a vicenda non l’annullarsi. Sono single per scelta” ha raccontato l’aspirante ballerino dello show di Rai1.

“Tra noi c’è una bella sintonia. Tove è capace di prendermi è rigida quando serve, ma riesce a gestire anche i miei momenti di leggerezza, la voglia di scherzare” ha precisato. E chissà che questa leggerezza non possa spronare la coppia a compiere un ulteriore passo verso l’ufficializzazione della loro storia d’amore, o presunta tale.



