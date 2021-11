Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme/ Per loro presentazioni in famiglia

Alvise Rigo e Tove Villfor hanno ufficializzato la loro relazione dopo che durante le scorse settimana in molti avessero ipotizzato una relazione tra i due senza che i diretti interessati smentissero o confermassero le voci. La coppia, infatti, ha sempre parlato di un rapporto importante che cresce tra una prova e l’altra del programma.

Alvise Rigo e Tove Villfor stanno insieme?/ Spifferata di Canino: "visti mentre..."

Alvise Rigo e Tove Villfor sono stati paparazzati più volte insieme lontano dagli schermi di Ballando con le Stelle 2021, quando sono stati visti ad una prima cinematografica. La conferma sulla loro intesa è arrivata durante la sesta puntata dello show da Alberto Matano che ha raccontato di come dietro le quinte i genitori di Tove hanno incontrato Rigo e viceversa.

Alvise Rigo e Tova Villför/ La coppia rischia eliminazione a Ballando con le Stelle?

Alvise Rigo e Tove Villfor confermano la loro relazione

Dopo più di un mese dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021 tra Alvise Rigo e Tove Villfor è scoppiato l’amore e sono già arrivate le presentazioni in famiglia. Entrambi non hanno negato le dichiarazioni di Alberto Matano anche se il neo-ballerino, divertito, si limita a chiamare i genitori di Tove come “Suoceri svedesi”.

Gli appellativi di Alvise Rigo, ex rugbista, modello e personal trainer classe 1992, fanno intendere che con Tove Villfor, la ballerina svedese classe 1996 che è entrata a far parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2020, sia nato un amore che, come le loro esibizioni, è travolgente e passionale. Anche la ballerina, durante la quinta puntata aveva affermato in merito alla loro, allora presunta, relazione: “Se più avanti ci sarà altro vediamo”.

Alvise Rigo e il bullismo/ "A scuola ero isolato, piccolino e senza grinta. Poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA