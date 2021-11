Ballando con le stelle 2021, 6a puntata/ Diretta, eliminati: Lillo e Calabresi ospiti

Ballando con le stelle 2021, anticipazioni e diretta sesta puntata 20 novembre

Sabato 20 novembre, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci conduce la sesta puntata di Ballando con le stelle 2021. Presenza immancabile dello show è Paolo Belli che, con la sua Big Band accompagna tutte le esibizioni delle coppie in gara. Come ogni settimana, anche questa sera, sulla pista di Raiuno, si esibiranno i ballerini per una notte. Dopo il forfait di Ciro Immobile e della moglie Jessica Melena, a causa dell’infortunio dell’attaccante, a scendere in pista per una notte saranno Lillo e Paolo Calabresi che saranno accompagnati rispettivamente da maestre di ballo Ornella Boccafoschi e Sara Di Vaira.

A giudicare la loro performance sarà la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Il punteggio conquistato andrà a formare un bonus che sarà assegnato a una delle coppie concorrenti.

Le coppie in gara nella sesta puntata di Ballando con le stelle

Dopo l’eliminazione aBallando con le stelle 2021 di Mietta e Maykel Fonts che hanno dovuto abbandonare la gara dopo il rientro in seguito alla guarigione dal covid della cantante, questa sera si sfideranno Andrea Iannone e Lucrezia Lando; Arisa e Vito Coppola; Alvise Rigo e Tove Villfor; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Memo Remigi e Maria Ermachkova; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Anche questa sera, un’altra coppia dovrà abbandonare la pista, ma nelle prossime settimane, esattamente come le coppie già eliminate, potrà sperare die rientrare in gara con il ripescaggio.

Torna la pace tra Morgan e Selavaggia Lucarelli?

Oltre alla gara, al centro della sesta puntata di Ballando con le stelle 2021, ci sarà la querelle tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Durante la quinta puntata, tra la giudice e il concorrenti di Ballando c’è stato un momento di forte tensione che ha animato tutta la settimana. Milly Carlucci proverà a mettere l’uno di fronte all’altra i due per siglare la pace.

“Il vero errore che ha fatto Morgan è stato quello di alzare il tono di voce perchè le stesse cose dette con un tono di voce normale sarebbero state addirittura divertenti perchè poi ci sono delle citazioni che lui dice che, veramente, sono anche acute e spiazzant […] Io spero, stimando e amando sia Selvaggia (Lucarelli ndr) che Mrgan di poterli mettere sabato l’uno di fronte all’altro come amici o se non si può come amici come non belligeranti”, ha detto la Carlucci ai microfoni de La vita in diretta.





