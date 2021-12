Alvise Rigo rifiuta di ballare con sua mamma/ Salta la sorpresa, gelo in studio e..

Alvise Rigo è l’unico concorrente di Ballando con le Stelle 2021 che ha volutamente dribblato la sorpresa della serata. Non balla, quindi, con la sua simpatica mamma, che aveva già preannunciato la decisione del figlio. “Questo suo modo di vivere, lasciarlo fare, è una questione di rispetto. Non posso ballare con lui”, le sue parole prima della prova speciale dell’ex rugbista nella semifinale di Ballando. “E’ volutamente riservato, non si vuole mostrare né regalare”, racconta la madre nella clip della puntata.

Alvise Rigo non cambia idea, salta la sorpresa della mamma a Ballando con le Stelle

“E’ molto vibrante ed emotivo ha una sfera personale che deve essere solo sua”, continua ancora la signora Rigo, facendo capire che guarderà il figlio dagli spalti. “Gli ho sempre lasciato grande indipendenza, nonostante le difficoltà e i suoi muri emotivi. Non ha voluto farci pesare certe responsabilità e le ha messe sulle sue spalle. Questo è un suo percorso personale, dove ha fatto tutto da solo. Ed è stato bravissimo”, ribadisce. Alvise, perlomeno, le dedica il ballo al fianco di Tove Villfor. Un’amara consolazione.

