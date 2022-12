Alyson Le Borges, Lou e Liv, figlie Anthony Delon/ “Con loro sono diventato migliore”

Alyson Le Borges: prima figlia di Anthony Delon

L’attore Anthony Delon sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 12 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Il figlio di Alain Delon è legato da qualche anno alla modella e attrice Sveva Alviti, ma ha avuto tre figli da relazioni precedenti. La prima figlia di Anthony Delon è Alyson Le Borges, nata nel 1986 dalla relazione extraconiugale con Marie-Hélène Le Borges, ballerina del Crazy Horse. Alyson, cresciuta con la madre a Neuilly-sur-Seine, ha incontrando per la prima volta suo nonno paterno solo all’età di 11 anni: “La prima volta che l’ho incontrato avevo 11 anni: ci siamo guardati e siamo rimasti sconvolti dalla nostra somiglianza. Ci siamo abbracciati e commossi. Ogni volta che mi guardo allo specchio penso a lui”, ha raccontato su Diva e Donna. A 14 anni ha esordito come attrice nel film “L’île bleue”, della regista Nadine Trintignant.

Lou e Live, figli di Anthony Delon e Sophie Clerico

Nel 2006 Anthony Delon ha sposato Sophie Clerico, che l’ha reso padre di due figlie: Lou e Liv Delon. Dopo la separazione dalla moglie, tornata negli Stati Uniti, le due figlie sono rimaste con lui: “Hanno preferito restare, qui, con me. Comunque, non le avrei mai lasciati volare via. Mi sarebbero mancate troppo. Con il senno di poi, questa situazione ci ha strutturato. Si sono adattate e, a contatto con loro, sono diventato migliore sia come padre che come uomo”, ha detto l’attore a Gala. Per amore delle su figlie, Anthony Delon ha cambiato la sua quotidianità: “Per sette anni, Lou e Liv hanno vissuto con me. La loro madre ha fatto un buon lavoro ovviamente, poi sono subentrato io. Ho persino imparato a cucinare per loro”. Nella stessa intervista Anthony Delon ha ammesso il dispiacere di on avere avuto un figlio maschio: “Amo le mie figlie, ma avere un ometto sarebbe meraviglioso”.

