È morto Alain Delon, attore francese e sex symbol che nel corso della vita ebbe tantissime donne ma solo una moglie: Nathalie, pseudonimo di Francine Canovas. Nata in Marocco, l’attrice sposò in prime nozze Guy Barthelemy, francese che stava prestando servizio militare in Algeria: i due ebbero una figlia, Nathalie. Poco dopo la coppia divorziò e nel 1964 l’attrice conobbe Alain Delon, dal quale ebbe il figlio Anthony: i due si sposarono nel 1964 e rimasero insieme fino al 1969, quando lì si innamorò di un’altra e lasciò la moglie.

Quell’altra era Mireille Marc: il loro amore nacque durante le riprese del film Jeff e portò l’attore a rovinare l’amore con la moglie, che aveva dato alla luce Anthony solo qualche anno prima. Nonostante il divorzio, i due rimasero in ottimi rapporti: il legame era infatti particolarmente solido e duraturo, anche per via del figlio in comune.

Come è nato l’amore tra Alain Delon e la moglie Nathalie

Alain Delon era fidanzato con Romy Schneider quando conobbe la futura moglie, Nathalie. I due scapparono in Messico quando lei era già incinta del figlio Anthony, che nacque poi a Los Angeles. L’amore tra i due durò qualche anno ma non resistette alla fama e alla notorietà dell’attore, sempre circondato da belle donne dentro e fuori dal set. Tante le scappatelle del francese, che fecero arrivare Nathalie ad un punto di esasperazione, fino a chiedere il divorzio.

Nathalie Delon è morta a 79 anni a causa di un cancro e fino agli ultimi anni, l’attore è rimasto al suo fianco, non negando mai l’affetto che persisteva tra loro anche dopo i tanti tradimenti e il divorzio. “Quando lo lasciai, lasciai tutto. Andai via con mio figlio e la governante, tutto qui” aveva raccontato qualche anno fa l’attrice, madre di Anthony Delon. Dopo il divorzio, lei si dedicò interamente alla carriera da regista.

