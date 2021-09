AMADEUS/ Celebra la musica degli anni ’60, ’70 e ’80

Amadeus al Seat Music Award per presentare il nuovo programma “Arena ’60 ’70 ’80”

Il conduttore televisivo Amadeus, ufficialmente ospite ai Seat Music Awards, sta vivendo un momento importante per la sua carriera. Dopo aver condotto due Festival di Sanremo di fila, ha deciso di accettare l’incarico per la terza volta. Le due precedenti edizioni hanno infatti riscosso molto successo, considerando che l’edizione 2021 si è svolta senza la presenza del pubblico in sala. Pochi giorni fa è stato trasmesso su Rai 1 un docu-film sui retroscena e i dietro le quinte dell’ultima edizione condotta, per la seconda volta, con l’amico e collega Fiorello. Al momento Amadeus non ha fatto sapere se sarà ancora affiancato da Fiorello anche a Sanremo 2022.

Di recente Fiorello ha anche confessato alcune delle esperienze passate con il noto conduttore. A Ibiza i due avevano infatti passato insieme una serata al Q, uno dei locali più trasgressivi dell’epoca. Dopo un momento di distrazione, Fiorello aveva trovato Amadeus a ballare sul cubo in mezzo a due uomini nudi!

“Arena ’60 ’70 ’80”, Amadeus con due serate di musica all’Arena di Verona

Il prossimo 12 e 14 settembre Amadeus presenterà all’Arena di Verona le due serate-evento “Arena ’60 ’70 ’80”: “Tutti, anche i giovani di oggi conoscono le canzoni di quegli anni, e non solo in Italia: la nostra musica quando viene esportata ha sempre un grande riscontro”, ha detto il conduttore a RTL 102.5.

Tanti gli artisti che saliranno sul palco: dagli Europe ai Village People, da Gianna Nannini a Loredana Bertè, da Raf agli Spandau Ballet, da Patty Pravo agli Opus a Sandy Marton, da Gazebo a Marcella Bella a Orietta Berti, da Samantha Fox a Fausto Leali. “La musica di quei tre decenni ha una grossa personalità, la riconosci subito e all’Arena di Verona sarà una festa fondamentalmente. Quando è nata l’idea, un paio di anni fa, avevo pensato ad una serata unica, poi l’adesione è stata così vasta che tutti in una serata non ci stavano”, ha svelato. Amadeus è sposato con Giovanna Civitillo dal 2009, ex ballerina dell’Eredità, con cui ha avuto il figlio José.

