Amadeus sarà uno degli ospiti principali nella prima puntata della trasmissione che andrà in onda sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’, programma condotto da Fabio Fazio. Amadeus è sposata con Giovanna Civitillo ed ha due figli, Alice che è nata dal primo matrimonio di Amadeus e che ha 27 anni e Josè Alberto, che invece ha 14 anni. Ma andiamo a conoscere meglio chi sono i due figli di Amadeus.

Scopriamo chi è Alice Sebastiani prima figlia di Amadeus?

Alice Sebastiani è la prima figlia di Amadeus, nata dal matrimonio tra Ama e l’ex moglie Marisa Di Martino. La ragazza è nata nell’Ottobre del 1987 e si è laureata con lode in Fashion Business all’Istituto Marangon di Milano. La moda è la sua più grande passione e la ragazza è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram.

La ragazza conta oltre 22 mila follower su Instagram dove posta foto delle sue vacanze e dei suoi costanti viaggi, altra grande passione oltre alla moda. Nonostante la giovane età lei ha praticamente visitato tutto il mondo e racconta i suoi viaggi mediante i social. Prima di tornare in Italia – e stando ai suoi social – Alice ha vissuto a Londra ed anche in Spagna, per un breve periodo a La Coruna. Nessuno sa se al momento la ragazza è fidanzata o meno.

Josè Alberto Amadeus, chi è il secondo figlio di Amadeus?

Josè Alberto Amadeus è nato dalla relazione di Amadeus con Giovanna Civitillo. Josè nasce il 18 Gennaio 2009 ed ha ormai 15 anni. Il padre lo ha chiamato cosi in onore dell’ex tecnico dell’Inter Josè Mourinho, tecnico che ha portato il Triplete alla squadra nerazzurra. Amadeus è un fan sfegatato dell’Inter ed ha trasmesso questa passione anche al piccolo figlio, che abbiamo imparato a conoscere leggermente durante alcuni interventi quotidiani nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo.

Dal padre Josè ha raccolto la grande passione per il calcio che lui pratica abitualmente. Ha iniziato pochi mesi fa come portiere delle giovanili dell’Inter e da qualche mese è diventato il nuovo portiere dell’Under 16 dell’Udinese; si parla molto bene di Josè, addirittura qualcuno ha lanciato paragoni scomodi per parlare del figlio di Amadeus. In poco tempo il ragazzo ha attirato anche l’attenzione dei social ed è molto seguito su Instagram.

Sul noto account social Josè ha addirittura oltre 200 mila follower dove racconta delle sue passioni (tra i quali la musica e la foto con il cantante Geolier) e il suo ruolo come portiere. E’ molto famoso tra il pubblico NextGen ed ha già fatto diverse apparizioni e interviste radiofoniche come quella con RDS, ospite anche del podcast ‘Stonati a Sanremo’.