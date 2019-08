Amadeus, figlio nei Pulcini dell’Inter/ “Si chiama José perché sono fan di Mourinho”

Anziché seguire le orme del padre, ha scelto di cercare di sfondare nel mondo del calcio. Stiamo parlando del figlio di Amadeus, che gioca nei Pulcini dell’Inter. E si chiama come Mourinho, per scelta proprio del conduttore. «Sono sempre stato un fan di Mourinho e cominciai a chiamare mio figlio Josè da quando era nel pancione. Mia moglie accettò per sfinimento», così ha spiegato la scelta del nome. E quindi José Alberto Sebastiani, che fa il portiere, difende i pali nerazzurri. Il ragazzino, che si chiama José in onore dello Special One, da quest’anno difenderà i colori di cui il padre è molto tifoso. Nei giorni scorsi il giovane di casa Amadeus è stato paparazzato col padre mentre fanno shopping di camicie allegre e colorate. Nelle foto papà e figlio sono ripresi mentre sorridono e scherzano. Prima di dedicarsi al Festival di Sanremo, Amadeus si è dunque ritagliato un po’ di tempo in famiglia.

AMADEUS, FIGLIO NEI PULCINI DELL’INTER

Sempre Oggi aveva raccolto nelle scorse settimane una dichiarazione di Amadeus sul figlio José. Parlando del matrimonio con la moglie Giovanna Civitillo, il celebre conduttore spiegò che proprio il modo di educare il ragazzo spesso li divide. «Con nostro figlio José, che ha dieci anni, io sono per la linea morbida, lei è più dura. E dice che le faccio far la parte della cattiva, ma non è vero», raccontò Amadeus. La figlia 22enne, Alice Sebastiani, invece prima del matrimonio dei genitori si è laureata all’Istituto Marangoni in moda, con la specializzazione in Fashion Business. Poi ha fatto da testimone di nozze. «Non ci sentiamo una famiglia allargata, siamo una famiglia, e Alice è parte di noi. Fu lei a cinque anni a dire a Giovanna a bruciapelo “perché non ti fidanzi con il mio papà?”. Lei e Giovanna si sono scelte e io non potrei esserne più orgoglioso». Sua madre è Marisa Di Martino, prima moglie del conduttore, sposata con il presentatore dal 1993 al 2007. Alice è nata nel 1998, appena nove anni dopo i suoi genitori hanno divorziato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA