Amadeus conduttore Sanremo 2020, è direttore artistico/ “Al suo fianco volti storici”

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, finalmente la Rai ha sciolto le riserve e ha svelato il nome del nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Si tratta di Amadeus, noto presentatore e storico volto della Rai, che prenderà non solo le redini della direzione artistica ma anche della conduzione della kermesse canora. In una nota, la Rai fa sapere che sarà: “Un Festival di Sanremo all’insegna della coralità e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedrà impegnata l’intera l’azienda. Sarà questo Sanremo 70, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminerà con le 5 serate al Teatro Ariston.” La settantesima edizione del Festival di Sanremo è dunque pronta a stupire il suo pubblico con notevoli novità, a partire dal suo padrone di casa.

Amadeus conduce il Festival di Sanremo 2020 ma non da solo…

“Padrone di casa di Sanremo 70 – sottolinea ancora la nota della Rai – sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell’edizione.” Amadeus, però, non sarà da solo. Ecco infatti che si annuncia “Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccerà con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sarà costruito all’insegna dell’innovazione”. Dunque sul palco di Sanremo, accanto al conduttore, si daranno il cambio cinque volti noti e storici del mondo del Festival italiano atteso tutto l’anno. I nomi, però, non sono ancora stati svelati.

