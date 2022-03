Amadeus, il successo dopo la batosta televisiva/ “Una tranvata non indifferente”

Amadeus, al secolo Amadeo Umberto Rita Sebastiani si è raccontato in una lunga ed intima intervista a Sette parlando di alcuni dettagli inediti della sua carriera e del suo privato raccontando come lui, un ragazzo venuto dal nulla, sia riuscito a farsi strada in un ambiente chiuso come quello della televisione. Amadeus ha raccontato della sua gavetta prima in radio e successivamente in televisione.

Ad oggi, dopo il clamoroso successo con il Festival di Sanremo, e non solo, raccoglie tutti i frutti del suo sacrificio e rende orgogliosi i suoi genitori che, come lui stesso ha raccontato, dopo la conclusione dell’ultimo Festival gli hanno “Strizzato il cuore”: “Mi hanno detto Non siamo degni di essere i tuoi genitori. Ho risposto Non lo dovete dire neanche per scherzo. Loro stanno sempre in un angolo, non sono molto presenti, sono timidi”.

Amadeus, il successo di Sanremo dopo il momento buio in televisione

Ad oggi Amadeus ha un posto nell’olimpo dei conduttori, anche se il suo percorso televisivo non è sempre stato costellato da grandi successi. Nel 2007 il conduttore ha dovuto affrontare il momento più difficile della sua carriera a causa di una cosa che lui stesso definisce una “scelta sbagliata”: andare via dalla Rai per approdare in Mediaset: “Con quella decisione ho preso una tranvata non indifferente”.

Adesso Amadeus si gode il successo derivato dal Festival di Sanremo per la cui preparazione si è affidato a personaggi più esperti di lui come Pippo Baudo, storico conduttore del Festival, che gli aveva consigliato di imparare a memoria le canzoni in gara e di lavorare a stretto contatto con i cantanti, per diventare padrone di ogni brano tanto quanto il cantante che lo interpreta.

