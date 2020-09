Amadeus/ Pronto a lanciare Saremo 2021 dal palco dei Seat Music Awards?

Amadeus si è tolto una grande soddisfazione, infatti sarà ancora una volta il conduttore del Festival di Sanremo dove come l’anno passato svolgerà il ruolo di direttore artistico. Una conferma importante in grado di testimoniare il successo della scorsa edizione, dove il conduttore ha saputo gestire anche alcune situazioni delicate come quella dello scontro tra Morgan e Bugo direttamente sul palcoscenico del Teatro Ariston. L’unica vera novità sarà lo slittamento del Festival stesso che invece che a inizio febbraio si svolgerà nei primi giorni di marzo. Inoltre dal 17 dicembre andrà in onda AmaSanremo uno show composto da cinque puntate che decreterà l’elezione dei dieci finalisti per Sanremo Giovani. Amadeus tornerà sul piccolo schermo oggi, 2 settembre 2020, quando sarà sul palco dei Seat Music Awards.

Amadeus, un periodo ricco di soddisfazioni

Nonostante il 2020 sia stato, per ora, un anno molto difficile Amadeus lo ricorderà anche per i tanti successi professionali ottenuti. Il conduttore non ha solo raggiunto la direzione artistica, ma di recente ha vinto un riconoscimento molto importante. Allo Stadio della Fortuna di Tolentino infatti è stato omaggiato col Premio Gianni Ravera: una canzone è per sempre realizzato dal grande Affidato. Una nota stampa sottolinea i motivi: “Amadeus è da sempre vicino alla musica. È il conduttore televisivo che ha saputo portare con sé la grande tradizione del varietà italiano, restando comunque sempre attento ai cambiamenti e alle innovazioni con un linguaggio e uno stile in grado di conquistare il pubblico di ogni età”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA