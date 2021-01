Amadeus, Sanremo 2021/ “Naomi Campbell aprirà il Festival. Dopo di lei…”

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2021 che andrà in scena dal 2 al 6 marzo. Al timone ci sarà, per il secondo anno consecutivo, Amadeus. Nel corso delle serate il conduttore sarà affiancato da 10 donne: “Alcune per una sera, altre per tutta la settima e si rappresenteranno come preferiranno. Amo il racconto delle loro esperienze”, ha detto il conduttore in un’intervista alla Stampa. La prima sarà la top model Naomi Campbell: “La donna che aprirà il Festival di Sanremo numero 71 sarà Naomi Campbell. Questa estate ho visto un servizio in tv su lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente le co-conduttrie della prima serata. Potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene”, ha spiegiato Amadeus. Già confermate Elodie e Matilda De Angelis, mentre il Corriere della Sera ha svelato i nomi delle altre protagoniste femminili che dovrebbero essere: Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Georgina Rodriguez, Diletta Leotta, Alice Campello, Matilde Gioli, Mariacarla Boscono e Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

Amadeus: un Festival di Sanremo 2021 storico con misure anti-Covid

Al fianco di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2021 ci sarà ancora Rosario Fiorello: “Siamo felici, consapevoli, stiamo mettendo in pratica decine e decine di idee (molte Rosario non me le racconta, perché saranno sospese e voglio che rimangano tali). Fiore mi dà tranquillità e lui dice la stessa cosa di me”, ha spiegato il conduttore alla Stampa. Nei giorni scorsi si è accesa una forte polemica per la presenza di 380 persone in platea a Sanremo: “Se non ci sono persone in platea non faccio un favore allo spettacolo ma un danno. Il festival sarà un grande faro che illuminerà un settore e provoca sofferenza che si lotti fra noi”, ha spiegato Amadeus aggiungendo che le misure anti-Covid saranno le più strette mai approntate. Amadeus è convinto che il Festival di quest’anno sarà storico: “Il pubblico ha bisogno del festival, di alleggerire, pensare ad altro. Quest’anno poter fare questo spettacolo è un privilegio e non me lo voglio perdere”.



