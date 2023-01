Amadeus svela la scenografia di Sanremo 2023/ Invita Fiorello: “Ciuri ti aspettiamo”

Amadeus svela la scenografia di Sanremo 2023

Questa mattina, martedì 24 gennaio, nel consueto appuntamento mattutino con VivaRai2, il programma di Fiorello e Biggio, Laura Chimenti ha annunciato uno “scoop” sul Festival di Sanremo 2023. È dalla prima puntata di VivaRai2 che nel corso delle dirette vengono fatte anticipazioni sul prossimo Festival, il quarto consecutivo condotto da Amadeus. Questa volta il direttore artistico ha deciso di mostrare quella che sarà la scenografia di Sanremo 2023, ideata da Gaetano Castelli.

Direttamente dal Teatro Ariston, Amadeus ha mostrato l’imponente cupola (al momento illuminata di blu e di verde) che campeggia sopra il palco. Ai lati del palcoscenico si dispone l’orchestra da un lato la sezione ritmica, dall’altro coro e fiati. Immancabile la tradizionale scalinata.

Amadeus invita Fiorello: “Ti aspettiamo”

Amadeus non ha perso l’occasione per tornare a invitare l’amico Fiorello al Festival di Sanremo 2023. Ricordiamo che Fiorello è stato al fianco di Amadeus per tre edizioni del Festival (lo scorso anno solo come ospite della prima serata) “Lo aspettiamo. Mica lo dico io, lo dicono loro… Ciuri è uno spettacolo”, ha detto il direttore artistico, rivolgendosi alle maestranze presenti con lui nel backstage. Fiorello, però, ha già fatto sapere che non potrà partecipare a Sanremo visto che si trova impegnato tutte le mattine con VivaRai2. Il programma però dura fino al venerdì, e permetterebbe allo showman siciliano di arrivare per la finale di sabato 11 febbraio. Fiorello farà una sorpresa al suo amico Ama? Come dice il conduttore: “Con Ciuri, il mai dire mai è d’obbligo”.

