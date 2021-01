Amadeus Vs Dario Franceschini?/ “L’ignorante afferma, il colto dubita e..”

«L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa», questa è la frase con cui oggi Amadeus (o forse la consorte Giovanna Civitillo, visto che il profilo è in comune) ha dato il buongiorno ai suoi fan. Il conduttore ci sta regalando il trash e le polemiche di cui tutti noi avevamo bisogno per dimenticare drammi e problemi tornando a quel mitico Festival di Sanremo che lo scorso anno ci ha tenuto compagnia prima dell’incubo in cui tutti siamo finiti subito dopo. Le polemiche in questi giorni, in particolare, sono legate alla presenza all’Ariston del pubblico. In un primo momento si era parlato del pubblico vero e proprio ma al no da parte dei vertici Rai e anche del comitato di sicurezza, si era parlato di congiunti figuranti da sedere sparsi in sala e da tenere sotto controllo tra tamponi e regole da seguire. Alla fine anche in questo caso è scoppiato il putiferio e tutto perché in molti hanno detto no trovandolo un vero e proprio schiaffo a tutti i teatri e i cinema chiusi ormai da un anno per via del no alla presenza del pubblico.

Amadeus Vs Dario Franceschini dopo il no secco al pubblico al Festival?

L’ennesima porta chiusa è arrivata proprio dal ministro della Cultura Dario Franceschini che con un tweet proprio ieri aveva detto no alla presenza di figuranti e pubblico all’Ariston. Adesso, a distanza di quasi 24 ore, arriva questa citazione sul profilo social di Amadeus e tutto lascia pensare che si tratti di una risposta a chi, come il Ministro, continua a dire no e a dire la sua su regole di sicurezza e divieti tanto che, si dice, il conduttore sia arrivato a minacciare l’addio alla conduzione e alla preparazione della nuova edizione del Festival. Come andrà a finire la querelle?



© RIPRODUZIONE RISERVATA