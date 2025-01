Quest’anno Uomini e Donne ha ricevuto due colpi grossi da parte dei tronisti. Il primo è stato con Alessio Pecorelli, che grazie ad una segnalazione è stato beccato a tradire la redazione del programma, dato che frequentava un’altra ragazza non presente come corteggiatrice in studio. Poi c’è Michele Longobardi, che forse ha rappresentato uno dei colpi più grossi di sempre, arrivando a creare addirittura un profilo falso sui social per contattare le ragazze e creare dinamiche.

A corteggiarlo erano in tre: Veronica Fedele, Amal Kemal e Mary Chiaro, colei che per prima ha voluto parlare rispetto al famoso profilo fake confessando alla redazione quello che stava facendo Michele alle spalle di tutti. Secondo quanto abbiamo visto nella puntata della “cacciata del tronista”, la scelta del ragazzo sarebbe stata proprio Amal, la quale si è però alzata dalla sedia furiosa per quanto si era scoperto sulla sua frequentazione con Alessandra Somensi a discapito di loro tre. Lui ha provato a rincorrerla ma lei non ne ha più voluto sapere. Poche ore fa, Amal ha deciso di rompere il silenzio e spiegare al pubblico quello che è successo dopo le registrazioni.

Cos’ha rivelato la corteggiatrice su quanto successo dopo Uomini e Donne? La ragazza si è sfogata sui social dopo aver saputo di essere stata la “scelta” e ha svelato la reazione di Michele Longobardi una volta spentisi i riflettori. Secondo quanto ha dichiarato Amal, l’ex tronista non sarebbe rimasto fermo nonostante la tremenda figuraccia a Uomini e Donne, dato che ha guidato per otto ore per portargli un mazzo di rose. Non solo, sempre in base al racconto di Amal Kemal, Michele Longobardi le ha confessato di essere innamorato di lei e di voler pensare al futuro.

La ragazza, però, non è cascata alle provocazioni di Michele e ha dichiarato di aver trovato premature le sue parole. Secondo i fan di Uomini e Donne, questo è stato solo un modo per “ripulirsi l’immagine” e far credere di essere realmente innamorato di lei nonostante la grande presa in giro nei confronti della redazione. Nelle ultime ore anche Veronica Fedele ha voluto rompere il silenzio, spiegando che Michele aveva criticato il suo aspetto fisico: “Ha fatto anche dei commenti poco carini, indelicati riguardo il mio peso, ironizzando sul mio corpo e sul fatto che io stessi prendendo dei chili”