Veronica Fedele nuova tronista di Uomini e Donne? “Se me lo chiedessero accetterei”

Si è concluso con la cacciata dallo studio tra le lacrime, il Trono Classico di Michele Longobardi al centro di pesanti segnalazioni dopo la creazione di profili fake con cui chattava con le sue corteggiatrici e la frequentazione di una ragazza, Alessandra Somensi, al di fuori dalle telecamere. Dopo il caos e la bufera Fanpage.it ha rintracciato una delle sue corteggiatrici che più è rimasta delusa dal suo comportamento, Veronica Fedele. La 25enne ha avuto un percorso altalenante con il tronista pieno di alti bassi, tra baci appassionati e abbandoni improvvisi a causa della troppa vicinanza di Michele all’altra corteggiatrice, Amal.

Adesso che il suo percorso da corteggiatrice è finito, Veronica guarda avanti e non esclude che possa ritornare in trasmissione con un nuovo ruolo. A domanda diretta sulla possibilità di diventare la nuova tronista, la 25enne ha premesso che non le hanno chiesto niente ma qualora glielo chiedessero accetterebbe di buon grado: “Sarei ipocrita se dicessi che è un’opzione che non valuterei, sicuramente lo farei, perché sono rimasta in buoni rapporti con tutti.” Ha aggiunto che è rimasta in ottimi rapporti con tutti coloro della redazione perché sono persone straordinarie, dunque non è escluso che possa essere Veronica Fedele nuova tronista di Uomini e Donne, ma ha aggiunto che la sua priorità è la sua serenità e tranquillità.

Uomini e Donne, Veronica Fedele contro Michele Longobardi: “Ha giocato sporco”

Veronica Fedele nuova tronista di Uomini e Donne? Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, non c’è stato nessun contatto ma qualora ci fosse sicuramente la giovane accetterebbe. Durante l’intervista, inoltre, Veronica ha rotto il silenzio su Michele Longobardi, su cosa pensa di lui e su come sono i rapporti rivelando di essere rimasta molto delusa, che lui ha cercato di contattarla dopo la trasmissione ed hanno avuto un’accesa discussione al termine della quale lei l’ha bloccato su WhatsApp. Ed infine sul fatto che Michele Longobardi ha ammesso che la sua scelta sarebbe stata Amal ha concluso: “Credo che il fatto di voler scegliere quel giorno stesso sia stata per lui l’ultima spiaggia, l’ultima carta che poteva giocarsi, perché era consapevole di aver giocato sporco e aveva paura uscisse fuori altro, come poi è successo.”