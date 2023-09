AMAMI/ I vizi pubblici e le virtù private di una pornostar perbene

Una frizzante commedia erotica, una delle ultime apparizioni di Moana Pozzi e una serie di camei degni di nota. Amami segna l’esordio dietro la macchina da presa di Bruno Colella, reduce da una lunghissima esperienza nel teatro cosidetto leggero. Ora la pellicola è disponibile per la prima volta in Dvd ed. Mustang/ RTI.

SINOSSI – Tullio Venturini vive da solo in un paesino della Toscana. È vedovo e gli è rimasta soltanto sua figlia Anna, che è partita per Roma per inseguire il suo sogno di fare l’attrice. Tullio ogni sera guarda la televisione e immagina di potervi vedere, un giorno, sua figlia. Anna, nel frattempo, è riuscita a diventare famosa, ma come attrice di film porno. In paese tutti conoscono la verità, ma nessuno ha il coraggio di raccontarla al padre. Finché un giorno Tullio va a Roma per incontrare la figlia…

Scritto da Giovanni Veronesi, Amami racconta i vizi pubblici e le virtù private di una pornostar perbene. I pregi superano nettamente i difetti in questo film a basso costo, ricco di dignità e di spunti significativi. La scrittura sorprende – in realtà, con Veronesi, fino a un certo punto – ma a lasciare il segno sono le interpretazioni. Dalla splendida e inedita Moana Pozzi al co-protagonista Novello Novelli, finalmente non solo una semplice spalla di un comico. A completare il cast Nadia Rinaldi, Flavio Bucci, Carlo Buccirosso, Carlo Morini e un giovanissimo Massimo Ceccherini. Da segnalare due ruoli cameo per Eugenio e Bennato e Tony Esposito.

