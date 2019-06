Amanda Knox in Italia/ Festival della giustizia penale: “torno da donna libera ma…”

A distanza di otto anni dalla sua ultima volta, Amanda Knox si accinge a fare rientro in Italia e lo farà esattamente oggi, giovedì 13 giugno. Un ritorno speciale, poichè avverrà priva da ogni accusa e da ogni eventuale limitazione della libertà. Il suo rientro nel nostro Paese non sarà casuale ma avverrà esattamente in concomitanza con il Festival della giustizia penale annunciato nelle scorse settimane e che si terrà a Modena dal 13 al 15 giugno prossimi e che la vedrà in una delle giornate in programma nei panni di relatrice, pronta a raccontare il suo coinvolgimento in uno dei casi di cronaca più controversi d’Italia nonché uno dei più grandi casi giudiziari internazionali. Perchè Amanda Knox, studentessa americana all’epoca dei fatti appena ventenne, nel 2007 fu accusata di aver ucciso insieme all’allora fidanzato Raffaele Sollecito e a Rudy Guede la coinquilina inglese Meredith Kercher in quello che fu ribattezzato come il delitto di Perugia. Per sette lunghi anni, la Knox è stata considerata l’assassina più ricercata dai media mondiali. Quattro gli anni trascorsi in carcere, tra condanne e assoluzioni, fino alla sua assoluzione definitiva avvenuta solo nel 2015.

AMANDA KNOX IN ITALIA: SABATO IL SUO ATTESO INTERVENTO

Nonostante l’assoluzione e la definizione di donna finalmente libera, Amanda Knox libera forse non lo è più ritornata ad essere, almeno in Italia. Schiava dei pregiudizi e spesso al centro dell’attenzione mediatica che ha portato a dedicare alla sua figura numerosi servizi ed addirittura un documentario targato Netflix. Ora Amanda fa di mestiere la giornalista ed è attiva in una associazione che si occupa di vittime di errori giudiziari, “Innocent Project”. Ha un fidanzato scrittore di nome Christopher con il quale farà ritorno in Italia insieme alla madre in vista dell’impegno che la vedrà protagonista il prossimo sabato 15 giugno, nell’ultima giornata dedicata al festival di Modena. “Il processo penale mediatico”, questo il tema dell’incontro nell’ambito della prima edizione del Festival della giustizia penale che la riporterà nuovamente al centro dell’attenzione dei media. Alla vigilia della sua partenza per il nostro Paese, la Knox – come riferisce Corriere.it – ha pubblicato un lungo articolo nel quale parla della sua storia e dei trattamenti a lei riservati non solo da parte dei media ma anche dalla gente comune sui social. “Quello che mi dà più speranza adesso, mentre limo il discorso che terrò davanti al pubblico potenzialmente ostile in Italia – scrive Amanda -, è pensare a quando una donna mi ha avvicinato, piangendo, dopo un mio discorso, e mi ha detto una cosa che mi era già stata scritta su Twitter: “Mi dispiace di averti trattato come intrattenimento””.

