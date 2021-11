“Amanda Lear? Da maschio Peki D’Oslo”, gaffe Giucas Casella/ “Non nacque femmina…”

La bellezza incontrastata e il fascino scandito da lineamenti maschili sono stati la grande fortuna di Amanda Lear, attorno alla quale è spesso stato sollevato una sorta di alone di mistero in merito al suo passato. Di recente anche Giucas Casella, paragnosta ed attuale concorrente del Grande Fratello Vip è tornato su una annosa questione commettendo una gaffe. Parlando del suo passato con i suoi inquilini, l’illusionista si era lasciato sfuggire una confessione relativa ad Amanda Lear.

Giucas aveva svelato ai suoi nuovi amici di aver vissuto una crisi lavorativa all’età di 25 anni ed in quel periodo conobbe anche Amanda Lear. Nel raccontare quel momento della sua vita disse, durante il quale decise di fermarsi per un po’, Giucas ha proseguito: “ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”. Una confessione che fece non poco discutere ed alla quale ha fatto seguito la replica di Amanda Lear che, interpellata sulla questione alla rivista Rolling Stone disse: “Cosa ti dico delle affermazioni di Giucas Casella al GF Vip? Chi è Giucas Casella? Un cantante? Io avevo un fidanzato che si chiamava Manuel Casella, ma Giucas Casella non so proprio chi sia…”.

Amanda Lear, secondo la regista Simona Izzo non smentì mai la questione di essere nata maschio. Lo riferì alcuni anni fa nel corso di una sua ospitata alla trasmissione Domenica In di Barbara d’Urso. In quella circostanza, come rammenta un articolo del 2017 di Biccy.it, ad intervenire su quella che è diventata una sorta di leggenda metropolitana furono Simona Izzo e Patrizia De Blanck. La prima dichiarò: “Amanda Lear è nata uomo, perché non lo sapevi Barbara? Ha per caso smentito? Non ha smentito perché ovviamente non si è affatto offesa né risentita. Noi abbiamo parlato di questo. Non è una sciocchezza, è un miracolo della natura”.

La Izzo nel proseguire con le sue rivelazioni aggiunse ancora: “Amanda non ha mai fatto un outing, ma non ha mai neanche smentito perché è una donna intelligente e sa che fra il vero ed il verosimile è importante lasciare un punto interrogativo”. All’epoca Roberto Alessi asserì invece che Amanda Lear nacque femmina e che la voce sul suo presunto cambio di sesso sarebbe stata messa da Dalì quando a Parigi iniziò a circolare una foto della Lear con dei travestiti. Ad intervenire all’epoca fu ancora la De Blanck: “Io sono d’accordo con Simona perché io stavo a Parigi con Amanda Lear che era ancora un ragazzo e si chiamava Peki D’Oslo, ora ve lo dico”.



