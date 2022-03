Amanda Lear, gli ex famosi/ Da Salvador Dalì a Bowie fino a Manuel Casella

Tutti gli ex famosi di Amanda Lear: da Salvador Dalì a David Bowie fino alla relazione con Manuel Casella. Una vita sentimentale tormentata quella della cantante e modella che è stata legata per sedici anni al pittore Salvador Dalì per cui è stata la musa spirituale. Un rapporto a tre quello tra Amanda e Salvador visto che il pittore spagnolo era sposato con Gala. “Era molto più vecchia di Dalì, quindi non le interessava più di uscire con lui, se lo portava dietro da 50 anni. E il nostro era un ménage a trois. Dalì era innamorato spiritualmente di sua moglie Gala, ma amava anche me. Diceva che era pazzo del mio scheletro perché ero molto magra” ha dichiarato poi Amanda, alla fine della loro storia” – ha raccontato la Lear.

Successivamente l’attrice e conduttrice si è legata anche a Miguel Bosé, anche se questa volta il loro incontro è stato organizzato dal padre del cantante dubbioso sulla natura del figlio. Nonostante la differenza di età, lei 34 e Miguel 17, tra i due c’è stato qualcosa ma non è durato a lungo.

La lista degli ex di Amanda Lear è davvero lunga. La modella e icona è stata legata anche a David Bowie con cui ha vissuto una passionale storia d’amore. “E’ stato lui il primo che mi ha detto: ma perché non canti?” – ha rivelato la Lear ricordando la laison con il duca bianco. Successivamente Amanda è stata sposata con Morgan Paul Lear e col nobile francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villele. Nella sua vita poi è arrivato Manuel Casella con cui ha vissuto una lunghissima relazione.

Nonostante sia finita, ancora oggi Amanda ricorda con grande affetto Manuel: “ti ho lasciato ma sei l’uomo della mia vita. Sono stata io a lasciare Manuel, perché avevo paura che mi avrebbe abbandonato lui, prima o poi – aggiunge – e non c’è cosa peggiore per una donna della mia età che essere abbandonata”.

