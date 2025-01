Amanda Lecciso contro Pamela Petrarolo: alta tensione al Grande Fratello

Salgono i toni e crescono le tensioni nella casa del Grande Fratello 2024, nelle scorse ore Amanda Lecciso e Pamela Petrarolo hanno vissuto uno scontro a distanza senza esclusione di colpi, con le due gieffine che hanno mostrato segnali di tensione sempre più chiari nel reality di Canale Cinque. Le tensioni maturate al termine della puntata hanno portato le due gieffine a colpirsi, a parole s’intende, con la sorella di Loredana Lecciso che ha poi deciso di sfogarsi contro la compagna di gioco nel segreto del confessionale: “Pamela è davvero fuori controllo…Pur di darmi contro ormai direbbe che io sono una finta mora” si è sfogata la gieffina.

Ad aver indispettito Amanda Lecciso è il comportamento adottato da Pamela Petrarolo, che dal momento in cui ha rimesso piede nella casa più spiata d’Italia non sarebbe più la stessa (forse un cambio di strategia anche dopo aver letto le opinioni del web nei giorni in cui è rimasta fuori dal programma).

Amanda Lecciso e Pamela Petrarolo, rapporto al capolinea?

La guerra nata nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Pamela Petrarolo non sembra aver portato niente di buono al loro rapporto, ormai fortemente incrinato. Secondo Amanda Lecciso, il grande obiettivo dell’ex Non è la Rai, che ora sta giocando in solitaria dopo la scissione con Ilaria Galassi, sembra quello di raggiungere la finale del programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini:

“Lei vuole raggiungere la finale” ha svelato Amanda Lecciso riguardo a Pamela Petrarolo che sembrerebbe dunque avere le idee molto chiare sul da farsi. Vedremo se questo cambio di atteggiamento della gieffina porterà davvero dei frutti o se verrà compreso come una strategia da parte dei telespettatori.