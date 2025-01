Amanda Lecciso e Maxime Mbandà saranno la nuova coppia del Grande Fratello? Sospetti in Casa

Maxime Mbandà ormai non fa più mistero dei suoi sentimenti per Amanda Lecciso al Grande Fratello. Lo sportivo è assolutamente preso dalla donna, alla quale ha anche palesato il suo interesse in varie occasioni. Amanda, in risposta, continua a mantenere una distanza, anche se, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Casa, l’interesse per Maxime non mancherebbe, seppur non ancora forte come quello dell’uomo. Una situazione che ha ormai accettato Bernardo Cherubini, che nelle scorse settimane ha ammesso di provare qualcosa per Amanda,

“Io faccio il tifo per Max, per questa storia…”, ha infatti ammesso durante una recente conversazione in giardino con Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi. Quest’ultima, rientrata ufficialmente in gioco giovedì scorso, non crede alla veridicità dei sentimenti di Amanda per Maxime e non ne fa mistero: “Ma no, ma non partirà mai la storia! Non ci credo neanche se la vedo!”

Jessica Morlacchi non crede all’interesse di Amanda per Maxime: “Ha solo paura di uscire!”

Bernardo non chiude del tutto le porte a questo nuovo sentimenti, tuttavia si dice preoccupato per l’amico: “Ma a me dispiace se lui poi si illude…”, “Ma lui è preso, lei però no”, sentenzia invece Eva Grimaldi. Jessica è però convinta che questa storia nasce, da parte della Lecciso, solo in virtù del televoto. Per la cantante è, insomma, una strategia attuata dalla donna per ottenere consensi da parte del pubblico: “Max ha detto che Amanda gli ha detto che è quasi un sì per lei… fuori però! Certo, perché poi le passioni le puoi frenare… – ha dichiarato sarcastica Morlacchi, per poi concludere – Questa si chiama ‘Paura di andare a casa, te lo dice Jessichina! Lei ha paura!” Di certo è questa una dinamica che Alfonso Signorini non si lascerà sfuggire nel corso della prossima diretta del Grande Fratello.