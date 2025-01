Amanda Lecciso e l’interesse di Maxime al Grande Fratello

Amanda Lecciso, sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, ha sempre fatto molta fatica a parlare della propria vita privata limitandosi a raccontare le storie con i due ex compagni con cui ha avuto i figli. Attualmente single, la Lecciso, nella Casa, ha attirato l’attenzione di Bernardo Cherubini e Maxime che, entrati da poco più di un mese, hanno espresso il proprio interesse nei suoi confronti. Se con Bernardo ha spento tutto subito spiegandogli di poter essere semplicemente sua amica, con Maxime, l’ha fatto solo nelle scorse ore quando lui, spinto da un discorso sull’amore e sul coraggio degli uomini a dichiararsi, ha deciso di osare ribadendole il proprio interesse.

Amanda, così, mentre in salone tutti gli altri concorrenti seguivano una lezione di danza di Shaila Gatta, ha scelto di confidarsi con Javier Martinez il quale ha provato a farle capire di avere dei dubbi sul fatto che non provi un interesse.

I consigli di Javier Martinez ad Amanda Lecciso

Molto uniti, Amanda Lecciso e Javier Martinez si confidano parlando anche delle rispettive vite. In preda ad un momento di confusione, la Lecciso ha così trovato conforto nel pallavolista argentino che ha provato a farle fare chiarezza nel suo cuore. Tutto parte quando Amanda confessa a Javier di voler parlare nuovamente con Maxime per fare chiarezza sul loro rapporto. “Io credo che lui sia abbastanza intelligente da capire come stanno le cose. Se tu hai dei dubbi, vuol dire che tanto chiara non sei stata”, le spiega Javier.

“Io penso di essere stata molto chiara. Lui è una persona rispettosa e mi fa piacere avere un rapporto con lui. Mi piace come persona, tanto. È un interesse molto relativo”, puntualizza la Lecciso. Javier, però, è convinta che Maxime e la Lecciso abbiano molte cose in comune ed esorta quest’ultima a non chiudere la porta. Amanda, però, ribadisce di non provare alcun tipo di attrazione. “Sei sicura?”, chiede Javier invitandola a riflettere. “Sì”, è la risposta secca di Amanda.