Amanda Lecciso e Javier Martinez sempre più vicini al Grande Fratello

Amanda Lecciso e Javier Martinez sono sempre più vicini. Complice anche il rapporto d’amicizia che hanno con Helena Prestes, la sorella di Loredana Lecciso e il pallavolista argentino trascorrono diverso tempo insieme. Il feeling tra i due crescere sempre di più come hanno notato anche altri concorrenti e così, approfittando della presenza di altri inquilini, hanno deciso di fare uno scherzo ad Eva Grimaldi facendole credere di aver avuto un flirt qualche anno fa. I due, così, raccontano l’idea a Luca e, con la sua complicità, provano a far credere a tutti di aver avuto un flirt ben dieci anni fa in Salento.

Pur essendo attratti l’uno dall’altra, hanno deciso di non portare avanti la frequentazione a causa della differenza d’età. Dopo essersi persi di vista, si sono rivisti nella casa del Grande Fratello dove il feeling è tornato portandoli a trascorrere sempre più tempo insieme. Uno scherzo studiato nei minimi dettagli, ma chi tra i concorrenti ha creduto a tale storia?

Lo scherzo di Amanda Lecciso e Javier Martinez

Dopo aver organizzato tutto nei minimi dettagli, Javier Martinez decide di raccontare la storia a Stefania Orlando che, dopo aver ascoltato ogni parola, chiede: “E’ uno scherzo?”. Javier non resiste e, dopo essere scoppiato a ridere, racconta la verità. Successivamente arriva il turno di Eva Grimaldi che decide di analizzare prima la situazione. “Analizziamo. C’è stata una storia? Com’è cominciato tutto questo?” chiede.

Javier, così, racconta tutta la storia anche ad Eva Grimaldi. L’attrice sembra credere alle parole del pallavolista argentino. “Vi posso dire una cosa? Secondo me c’è stato un bacio, un qualcosa”, dice l’attrice a cui, poi, i due raccontato la verità, durante la distribuzione delle calze. “Lo scherzo che ti abbiamo fatto è riuscito benissimo”, dicono i due.

