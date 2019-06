Amaurys Pérez/ Io e Angela Rende abbiamo provato di tutto per avere un bambino

Sarà Amaurys Pérez il capitano della compagine dei Belli che questa sera sfiderà i Brutti nell’appuntamento in replica di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Come impone il rito, per l’occasione il pallanuotista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi terrà un breve discorso a sostegno della sua squadra, spiegando che la bellezza, al contrario di altri vezzi, “è un valore” per chi ne è possessore. Secondo Peréz, infatti, essere belli “ti fa stare bene, migliora la salute, non crea problemi, anzi, comporta dei vantaggi”; inoltre, sempre secondo il celebre capitano, essere belli è una qualità frutto di virtù ben più profonde: “Sono convinto che la bellezza interiore sia figlia di quella interiore”. Per sostenere la causa, il pallanuotista, così come il capitano della squadra avversaria, si svestirà per partecipare alla prova di défilé in intimo. Riuscirà Amaurys Pérez a portare alla vittoria la sua formazione?

“Cerca sempre di sorridere”

Volto amatissimo nei principali programmi televisivi, Amaurys Pérez, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, è tornato alla sua attività principale. Il suo nome figura infatti nella rosa 2018/2019 della Rari Nantes Crotone, dove gioca con successo nel ruolo di difensore. Ma la sua attività preferita è quella che lo vede, giorno dopo giorno, alle prese con la sua famiglia: Amaurys Pérez, sposato da molti anni con la calabrese Angela Rende, oggi ha tre figli, Cristian, Gabriel e Daisy. Negli scatti condivisi sui social lo vediamo molto spesso a le prese con i suoi bambini, ai quali insegna, oltre all’importanza di svolgere quotidianamente i compiti scolastici, tutto l’amore per lo sport. “Selfie con i forzuti”, si legge in un’immagine che immortala Amaurys Pérez con due dei suoi tre figli. Nei suoi scatti, però, non manca mai l’allegria. Del resto, consiglia il campione a ogni suo follower: “Cerca sempre di sorridere”.

“Abbiamo provato di tutto per avere un bambino”

Amaurys Pérez campione a Ciao Darwin 7 e sul campo di pallanuoto. Ma il suo successo più importante è l’amore che lo unisce a sua moglie, Angela Rende, alla quale è legato da molti anni. Di recente, i due coniugi hanno svelato che la loro vita di coppia non è stata tutta rose e fiori, dal momento che subito dopo le nozze, per qualche anno, hanno avuto difficoltà a mettere al mondo dei figli. “Abbiamo girato il mondo pur di riuscire a fare un figlio ma i medici ci avevano assicurato che non ce l’avremmo mai fatta”, ha rivelato Amaurys Pérez a Vieni da me. “In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto”. Oggi, però, i due coniugi sono riusciti a superare tutti gli ostacoli, formando quella famiglia per molti anni desiderata. E il rapporto di coppia non potrebbe essere più sereno. Ecco cosa scrive il campione di pallanuoto in uno scatto che su Facebook lo immortala con la sua dolce metà: “Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice”.



