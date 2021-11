Amazon, donna seminuda scende da furgone/ Video, corriere licenziato in tronco

Curioso quanto accaduto in Florida ad un corriere di Amazon, accusato di aver “ospitato” all’interno del camion delle consegne una giovane donna. Del resto le immagini parlano chiaro, e nel video pubblicato su Youtube (che trovate qui sotto), e poi ripreso dal tabloid britannico Daily Mail, si vede chiaramente il furgone nero di Amazon Prime parcheggiato, poi ad un certo punto le porte posteriori che si aprono, e scendere una giovane donna con un abito nero corto, un po’ scompigliata e in infradito, che si allontana con nonchalance.

Cosa è successo di preciso? Nessuno sa dirlo in quanto all’interno dello stesso furgone non vi sono le telecamere, o per lo meno, i video non sono stati diramati, fatto sta che il corriere della nota catena di e-commerce è stato licenziato in tronco dopo la pubblicazione del filmato. Del resto il video del corriere di Amazon è diventato virale, e nel giro di una settimana fra TikTok prima e Youtube poi, ha totalizzato ben 11 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. L’episodio, come scritto in apertura, si sarebbe verificato in Florida, negli Stati Uniti, e risalirebbe a più di due anni fa, a luglio del 2019, ma emerso solamente negli ultimi giorni.

CORRIERE AMAZON LICENZIATO DOPO AVER ‘OSPITATO’ UNA DONNA SUL FURGONE: I DETTAGLI

Numerose le illazioni circolanti sulla rete dopo la visione del video, a cominciare dalla possibilità che la giovane donna abbia consumato un rapporto con il corriere di Amazon proprio nel furgone, ipotesi che ovviamente è solo tale, appunto un’ipotesi, in quanto non vi è certezza. Sicuramente qualcosa è successo dentro quel furgone, e come scrivono molti sui social “Il pacco verrà consegnato in nove mesi, grazie”, con chiaro riferimento alla possibilità di aver concepito un figlio nel mezzo pesante.

Il caso è divenuto di dominio pubblico ma i nomi dei protagonisti non sono stati rivelati; Fox News ha comunque fatto sapere che l’autista in questione è stato sollevato dal suo incarico in quanto il suo comportamento non rispettava “gli standard elevati che abbiamo per i nostri partner del servizio di consegna e i loro autisti. Consentire a passeggeri non autorizzati di entrare nei veicoli per le consegne è una violazione della politica di Amazon e l’autista non consegna più pacchi ai clienti”.





