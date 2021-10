Legge bilancio/ Marco Rizzo: “Assegno misero invalidi, ma ok Amazon non paga tasse”

Dopo più di due ore di riunione nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra di Bilancio 2022, 30 miliardi di euro per la prossima Finanziaria di cui 23 in deficit. La nuova manovra non è però vista di buon occhio da tutti, con critiche piovute già poche ore dopo l’approvazione. Tra quelli che fanno polemica c’è il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo, che ospite a Coffe Break su La7 ha evidenziato tutti i “passi falsi” di una legge che mantiene poveri i poveri e ricchi i ricchi.

“Ho letto la nuova legge di bilancio e visto due cose molto serie. Una è relativa agli invalidi civili, nella quale viene confermata la scelta dell’Inps di dare un assegno misero di 287 euro a persone con disabilità dal 74 al 99%, persone che hanno davvero difficoltà a lavorare. È davvero una miseria confrontata col reddito di cittadinanza, considerando che avevano anche un tetto massimo di 5mila euro all’anno (poco meno di 400 euro al mese), ora non possono più fare lavoretti certificati- ha detto Rizzo-. Se dovessero lavorare l’assegno di invalidità verrà tolto, è una cosa odiosa che colpisce gli invalidi”.

Marco Rizzo contro Finanziaria: “Amazon non paga tasse ed è ok”

Il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo non si è tirato indietro nel fare polemica nel corso dell’intervento a Coffee Break: “Dall’altra parte però vengono confermati gli ampi sussidi per le fusioni bancarie e per le imprese. È un chiaro segno di classe, perché una parte si fregano gli invalidi e dall’altra parte si danno soldi alle banche. Una manovra di numeri, che ci sta dopo la pandemia, doveva essere espansiva per forza“.

“Bisogna vedere poi dove metti queste cifre perché poi alla fine fanno ridere. 30 miliardi di manovra, poi c’è Amazon che l’anno scorso ha fatto 45 miliardi di fatturato e ha pagato zero tasse. Mi chiedo commercianti e lavoratori che invece queste tasse le pagano cosa dicono- il commento di Rizzo-. Ci fosse uno pronto a risponderti dalla politica, se ne fregano. Spostano l’età pensionabile, tolgono soldi agli invalidi”.

