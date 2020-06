Amazon Echo Auto da oggi in Italia/ A 59.99 euro Alexa entra nella tua automobile

E’ disponibile da oggi in Italia Amazon Echo Auto, l’assistente vocale del noto marchio di e-commerce che permette di effettuare semplicemente tramite comandi vocali, alcune interessanti funzioni all’interno di un’automobile. La novità sta proprio nel fatto che se fino a poche ore fa Amazon Echo era utilizzato nelle abitazioni per accendere la musica, la tv, la luce e via discorrendo, da oggi queste comodità senza muovere un dito, saranno possibili anche all’interno delle quattro ruote. Come già si è intuito da questo breve preambolo, grazie ad Alexa potremmo avviare Spotify per ascoltare la nostra playlist preferita, oppure, chiedere informazioni meteo per sapere se la località della nostra meta preveda il sole o la pioggia, o ancora, selezionare un itinerario di viaggio, inviare un messaggio tramite il telefonino, aprire il cancello di casa quando si sta per arrivare, ma anche ascoltare un audio libro, giocare a Trivial Pursuit con la famiglia, e altre cose interessanti che faranno divenire superfluo il nostro smartphone.

AMAZON ECHO AUTO COLLEGABILE TRAMITE USB E JACK DA 3.5 MM

Grazie all’Amazon Echo Auto, tutti coloro che già utilizzano in maniera quotidiana Alexa potranno fare dell’auto una sorta di appendice della propria abitazione, continuando quindi a sfruttare le comodità che l’assistente vocale di Jeff Bezos permette. Per mettere le mani sull’Echo Auto bisognerà sborsare 59.99 euro, dispositivo che verrà alimentato tramite la presa Usb, ormai provvista in tutte le auto, con l’aggiunta di un cavetto tradizionale con jack da 3.5 millimetri per il trasferimento audio. Ovviamente sarà possibile disattivare in ogni istante la voce di Alexa, per avere una maggiore privacy, anche in questo caso, attraverso un comando vocale. La sensazione circolante è che Echo Auto sarà un successo, e lo si capisce già dal numero di ricerche effettuate stamane della parola chiave “Amazon Echo Auto”. In vista di un possibile viaggio estivo, rappresenta sicuramente un aggeggio alquanto comodo.



