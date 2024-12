WHATSAPP DOWN, PROBLEMI ANCHE PER FACEBOOK E INSTAGRAM

Non sono ancora arrivate le feste a ‘intasare’ i social a colpi di auguri ed ecco WhatsApp down insieme a Facebook e Instagram. L’applicazione di messaggistica e i due social, che rientrano tuti nella grande famiglia di Meta di Mark Zuckerberg, sono fuori uso in queste ore. Il portale Downdetector, specializzato nel monitoraggio dei siti e delle applicazioni, scorgendo eventuali problemi, ha cominciato a registrare segnalazioni e interruzioni.

Tutto è cominciato con Facebook, con un picco rapido di 100mila segnalazioni in pochi minuti, poi i problemi si sono allargati a Instagram, con migliaia di segnalazioni registrate nei minuti successivi. Alla fine anche WhatsApp è stato coinvolto nel down generale di Meta. Tutti i servizi sopracitati hanno smesso di funzionare in tutto il mondo, dall’Europa all’Australia, dall’America all’Asia, con gli utenti che si sono riversati sulle altre piattaforme, come Telegram, che è il grande rivale di WhatsApp, e X, che invece è il concorrente di Facebook.

“GRAVI PROBLEMI”: WHATSAPP DOWN, FACEBOOK E INSTAGRAM

Problemi di scala globale per WhatsApp, Facebook e Instagram, di cui al momento non sono note le cause. Lo vogliono sapere gli utenti, visto che è stato registrato un picco anche di ricerche su Google per scoprire perché questi servizi di Meta hanno smesso di funzionare. Meta, comunque, ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che Facebook è in manutenzione, ma sarà accessibile di nuovo nel giro di pochi minuti. Quindi, si ringrazia per la pazienza. Nessun riferimento a Instagram e WhatsApp, che però hanno registrato altrettanti problemi.

Ci ha pensato l’account X WABetaInfo a confermare i “gravi problemi” riportati dall’app di messaggistica, ma ha anche citato report che confermano il down anche delle altre piattaforme. I problemi, comunque, potrebbero essere in fase di risoluzione, visto che in alcune zone dopo il WhatsApp down l’app sta tornando a funzionare, anche se alcune funzioni, come ultimo accesso e stato online, sono ancora indisponibili per molti utenti. Inoltre, molti utenti non sono riusciti a inviare i messaggi, rimasti in stand by, quindi si è creato un ingorgo di messaggi ‘congelati’.