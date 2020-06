AMAZON, RECENSIONI A 5 STELLE PER AVERE PRODOTTI GRATIS?/ Iene: “Così ci truffano”

Pubblicità

Quante volte prima di fare un acquisto su Amazon avete passato in rassegna le recensioni del prodotto? E quante di queste avete privilegiato quello che aveva il maggior numero di recensioni a 5 stelle? Bene, sappiate che molte volte la vostre meticolosità potrebbe essere stata vana. Su di essa migliaia di venditori hanno lucrato per aumentare i loro guadagni. In che modo? Chiedendo a degli utenti di scrivere delle recensioni 5 stelle fasulle in cambio di prodotti gratis. Ad occuparsi di spiegare come funziona questo meccanismo sono stati Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli de Le Iene Show: i due inviati, nella puntata del programma in onda oggi su Italia Uno a partire dalle ore 21:10 racconteranno l’ormai collaudato meccanismo delle cosiddette “recensioni incentivate“. Ma di cosa si tratta?

AMAZON, PRODOTTI GRATIS IN CAMBIO DI RECENSIONI A 5 STELLE?

Le Iene Show hanno parlato con un vero e proprio “esperto” del settore. La parola esperto, però, in questo caso prescinde dall’età. Gabriel infatti ha 17 anni e alle sue spalle ci sono una miriade di prodotti. Non vi meravigliate guardando il video di anticipazioni, Gabriel non è un piccolo Paperone: lui se li è fatti arrivare a casa rigorosamente “gratis”. Ma cosa c’entrano le recensioni a 5 stelle? Se vi è capitato di ricevere un prodotto che non rispecchiava le caratteristiche esaltate dai giudizi di altri utenti come voi è molto probabile che vi siate incappati anche voi. Come spiegato da Matteo Viviani si tratta di “un sistema messo a punto da migliaia di venditori disonesti che per guadagnarci il più possibile ci prendono tutti per il c*lo…“. Ufficialmente Amazon ha detto stop alle recensioni incentivate, scritte cioè da utenti che hanno ricevuto la merce gratis o scontata in cambio di una opinione pubblicata online, già da qualche anno: ma è davvero così?



