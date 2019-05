Ambra Angiolini, ex di Francesco Renga/ Perchè è sparita dai social?

Ambra Angiolini da qualche giorno è sparita dai social. L’ex moglie di Francesco Renga, nonchè attuale compagna di Massimiliano Allegri, ha spiazzato tutti i fan con una mossa clamorosa. Un po’ a sorpresa, infatti, la conduttrice ha deciso di eliminare il suo account Instagram, abbandonando in via temporanea tutte le attività social. Chissà che il suo ex marito, Francesco Renga, non si possa essere fatto un’idea in merito, essendo ancora molto legato ad Ambra. Alcuni pensano che dietro questa mossa possa esserci invece lo zampino di Massimiliano Allegri, dato che la showgirl avrebbe disattivato il profilo proprio nel giorno in cui il mister bianconero annunciava l’addio alla Juventus. L’ex di “Non è la Rai” forse non ha digerito l’eccessiva esposizione mediatica, dunque la cancellazione dai social network si potrebbe anche spiegare in questi termini. Su Instagram, ovviamente, restano operative le pagine e gli account realizzati e gestiti rigorosamente dai fan, ma del profilo ufficiale nemmeno l’ombra.

Ambra Angiolini, l’amore per i figli e quel mezzo di fiori regalato da Francesco Renga

Non molti giorni fa, prima di cancellarsi definitivamente da Instagram, Ambra Angiolini aveva postato un bellissimo scatto del mazzo di rose donatole dai figli e dall’ex marito Francesco Renga. Quindi le ultime stories e l’addio ufficiale ai social. A Verissimo, Silvia Toffanin, cercherà di indagare a fondo, per capire se in qualche modo la scelta di Ambra possa essere stata influenzata dalle critiche dopo il regalo ricevuto dall’ex marito Francesco Renga. Di sicuro la mossa di Ambra è stata illuminante in famiglia, dal momento che anche la figlia di Allegri, Valentina, ha deciso di disattivare il proprio profilo Instagram. Anche qui la cancellazione sembra essersi concretizzata dopo l’addio del padre alla Juventus. Coincidenza?

