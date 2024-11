Jannik Sinner incontra Massimiliano Allegri, al fianco dell’allenatore la fidanzata Nina Lange Barresi

Nelle ultime ore è diventato virale, in rete e sui social, un video che mostra Jannik Sinner e Massimiliano Allegri insieme, in un divertente siparietto avvenuto nel cuore della Inalpi Arena di Torino. L’ex allenatore della Juventus, che proprio nel capoluogo piemontese ha vissuto per tanti anni quando guidava la squadra bianconera, era presente al palazzetto per assistere al match tra il numero uno del tennis e Taylor Fritz, battuto nel secondo incontro della fase a gironi delle ATP Finals 2024.

In seguito alla partita, i due si sono incontrati: l’ex allenatore juventino gli ha fatto i complimenti per il match e tra i due c’è stato anche un caloroso abbraccio, con tanto di battute. Un divertente siparietto al quale ha preso parte anche Nina Lange Barresi, colei che ormai da un paio di anni è la nuova fidanzata di Massimiliano Allegri dopo la fine della storia d’amore con Ambra Angiolini. Nel video è presente anche lei e questo ha alimentato la curiosità di molti, sulla sua vita e sulla sua relazione con l’ex tecnico bianconero.

Nina Lange Barresi, fidanzata di Massimiliano Allegri: età, carriera e storia d’amore

Ma chi è Nina Lange Barresi, nuova fidanzata di Massimiliano Allegri? Le prime foto sul loro conto hanno iniziato a circolare nell’estate 2022, quando sono stati pizzicati in dolce compagnia in vacanza in Sardegna; hanno fatto poi seguito le immagini pubblicate dal settimanale Chi, sempre nel corso di quell’estate, insieme per le strade di Lugano, la città dove lei vive. Avvistamento dopo avvistamento, la coppia è gradualmente uscita allo scoperto pur conservando un velo di assoluta riservatezza sulla loro relazione, al riparo da ogni forma di gossip.

Di Nina Lange Barresi non si conoscono molte informazioni essendo molto riservata; stando però a quanto riportato dal settimanale Chi, di professione è una consulente manageriale di circa 50 anni, vive a Lugano e lavorerebbe presso la Nimele SA, società di consulenza che si occuperebbe di promozioni, sviluppo e gestione di iniziative imprenditoriali e commerciali. Queste sono al momento le informazioni a disposizione sulla nuova fidanzata di Allegri che, assieme all’allenatore, preferisce tutelare la propria privacy.