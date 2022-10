Ambra Angiolini flirt con Gianluca Grignani?/ Avvistati insieme a Milano

Ambra Angiolini: nuovo flirt con Gianluca Grignani?

Nuovo amore per Ambra Angiolini? L’attrice e conduttrice, nuovo giudice di X Factor 2022, è stata la compagna di Francesco Renga dal 2004 al 2015. Dalla loro unione sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Finita la relazione con il cantante, due anni più tardi, Ambra si è legata di calcio Massimiliano Allegri. Il loro rapporto è naufragato nel 2021. L’allenatore della Juventus ha recentemente trovato un nuovo amore: si tratta di Nina Lange Barresi, consulente finanziaria con residenza in Svizzera. MA anche per quanto riguarda Ambra Angiolini spunta un nuovo rumor sulla sua vita privata. Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi pare che Amba abbia un flirt con Gianluca Grignani. I due sarebbero stato avvistati insieme a Milano, in atteggiamenti piuttosto teneri. Trai il cantante e l’attrice c’è qualcosa? Al momento nessuna conferma o smentita da parte dei due diretta interessati.

Ambra Angiolini/ Anna Maria Bernini sceglie suo brano su Instagram: "non mi dissocio"

Gianluca Grignani: la fine del matrimonio con Francesca Dall’Olio

Gianluca Grignani si è da poco separato dalla moglie Francesca Dall’Olio dopo 17 anni e quattro figli (tutti con un nome che inizia per la G di Gianluca e di Grignani: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona). Gianluca e Francesca si erano conosciuto nel 1996 sul set del video di “La Fabbrica di Plastica“, lei è una fotografa, e da quel giorno non si più lasciati. Si erano sposati poi sposati nel 2003. “Non ho mai amato in vita mia. Ho scritto canzoni d’amore per trovare qualcuno da amare. Ma io sono vergine su quel territorio, non credo di aver mai amato nei modi che ho in testa”, ha detto il cantautore in una recente intervista al Corriere della Sera. Alla moglie ha dedicato le canzone “Francy” e “Sei unica”.

LEGGI ANCHE:

Silvia Slitti accusa Ambra Angiolini "è ancora a casa nostra"/ "Non ha vergogna!"Ambra Angiolini e Francesco Renga tornano insieme?/ Il weekend in famiglia fa sognare

© RIPRODUZIONE RISERVATA