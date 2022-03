Ambra Lombardo annuncia il suo matrimonio/ Frecciatina a Kiko Nalli

Ambra Lombardo ex gieffina dopo la travagliata relazione con Kiko Nalli iniziata all’interno della casa del Grande Fratello ha trovato l’amore e poco prima del suo matrimonio non ha perso occasione per lanciare una nuova frecciatina, l’ennesima , al suo ex fidanzato.

Ambra Lombardo ha scritto: “I maschi italiani hanno il vizio di metterci anni a decidere di fare il grande passo. Invece il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano”.

Ambra Lombardo si sposa: matrimonio con Lorenzo Cascino/ "Non serve San Valentino..."

Ambra Lombardo pronta alle nozze e a diventare mamma

L’uomo che ha rapito il cuore di Ambra Lombardo si chiama Lorenzo Casciano, di 49 anni, che vive a Los Angeles da più di 10 anni. I due sono stati presi da un colpo di fulmine la scorsa estate a casa di un amico comune. La coppia adesso non pensa solo al matrimonio ma anche ad allargare la famiglia con dei figli.

Ambra Lombardo "Alex e Delia? L'infedeltà è un'abitudine"/ "Soleil non è una martire"

La ragazza ha anche parlato della sua relazione passata con l’ex marito di Tina Cipollari con il quale ha interrotto ogni tipo di rapporto: “Lui ci ha provato tante volte a riconquistarmi, facendomi improvvisate sotto casa. Secondo me lui ha bisogno di vivere una love story adolescenziale, senza promesse né progetti, ma io sono la persona più sbagliata per questo genere di cose”.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari furiosa con Ambra Lombardo?/ "Colpa delle dichiarazioni su Kiko Nalli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA