Ambra Lombardo/ La prof sbotta: “Paese di Perbenisti e bigotti”, ecco cosa è successo

Ambra Lombardo ha dovuto nuovamente fare delle precisazioni sul suo lavoro da modella e professoressa, per colpa dei puritani che le continuano a fare domande in tal senso. “Giusto per chiarire, per l’ennesima volta… – ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello 16 – A perbenisti, maestri di vita e di integrità… sulle questioni relative al mio lavoro di insegnante e modella o TV, sia chiaro che la mia partecipazione a un programma televisivo, qualunque esso sia, non toglie nulla alla mia preparazione o alla mia professionalità come insegnante né al mio valore personale! Semmai aggiunge: riuscire a fare cose diverse non è un demerito ma una qualità! Aggiungo una qualità rara! Buona parte della gente si lamenta di dover fare una vita intera sempre lo stesso lavoro! Essere eclettici e multitasking non è una colpa!” continua la bella siciliana. La fidanzata di Kikò Nalli poi continua: “Moltissime ragazze non possono vantare la fortuna che ho avuto io! Molte showgirls non staranno mai dietro a una cattedra e molte insegnanti non andranno mai in TV”.

Ambra Lombardo, sbotta: “Perbenisti e bigotti!”, ecco cosa è successo

“Conosco il mio paese e so che oltre che una terra di bellezze è anche, purtroppo, il regno del perbenismo, del bigottismo e dei moralisti esasperati! C’è un inquisitore pronto al giudizio e a mandarti al rogo ad ogni angolo!”, continua Ambra Lombardo. Poi conclude: “Dico un’ultima cosa, detta forse con presunzione, la stessa presunzione che leggo nei commenti che ricevo, sentenze che perfetti sconosciuti sputano sul mio conto senza conoscermi: chiunque e dico chiunque ricevesse la proposta di entrare domani al Grande Fratello, chiunque accetterebbe! O almeno ci penserebbe seriamente… e poi accetterebbe! Chi disprezza compra sempre!”. Di recente, suo malgrado, Ambra è finita al centro del gossip dopo una segnalazione di Deianira Marzano che ne avrebbe sparata un’altra delle sue, etichettando la prof come nuova fiamma segreta di Gaetano Arena: “Tale Deianira che non conosco e che non mi conosce, dice sempre un sacco di cose contro chiunque, tranquilli”, ha smentito la Lombardo con estrema serenità.

