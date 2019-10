Ambra Lombardo fidanzata di Kikò Nalli/ È ancora amore nonostante il gossip

Ancora cielo sereno per Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nonostante le tempeste vissute dai due fin dopo l’uscita di entrambi dalla Casa del Grande Fratello. Anche se le voci di corridoio hanno messo spesso in luce una possibile frattura, in realtà l’insegnante e l’ex marito di Tina Cipollari sembrano trovare sempre il modo di risolvere i loro attriti. Uno dei motivi dei loro scontri riguarda tra l’altro la volontà di Ambra di rifarsi il seno: “L’operazione è stata dura, in anestesia totale, soffro ancora ma sono felice del risultato ottenuto e della mia nuova taglia…”, ha raccontato al settimanale Dipiù. Adesso sta bene, come ha svelato poco tempo fa a Pomeriggio Cinque, definendo l’intervento addirittura un miracolo. “Volevo affrontare un intervento intelligente che fosse proporzionale al mio fisico”, ha risposto a chi l’ha accusata di aver fatto un errore. La reazione di Nalli non è stata delle migliori, ma poi si è rassegnato. Anzi a quanto pare ha pure gradito il nuovo decolletè della fidanzata. Le motivazioni della Lombardi di rifarsi il seno tra l’altro sono legate ad un forte dimagrimento che ha provocato uno svuotamento dell’area: “Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici”. Clicca qui per guardare il video di Ambra Lombardo

AMBRA LOMBARDO E KIKO’ NALLI: RAPPORTO MESSO A DURA PROVA DALLA LONTANANZA

Rottura o convivenza? Le pagine di gossip si interrogano ancora su quale sarà il futuro fra Ambra Lombardo e il suo attuale compagno. Kikò Nalli sarà ospite di Domenica Live oggi, 13 ottobre 2019, per parlare della recente aggressione, ma non è escluso che il discorso ricada proprio sulla relazione che sta vivendo con l’insegnante siciliana. In base alle ultime dichiarazioni da parte di entrambi, sembra che la distanza sia fra le colpevoli dei loro attriti. “Mi pesa fatto che io non sia presente quanto lei vorrebbe. La mia Ambra si lamenta spesso di questo e fa bene, anche perché è vero”, ha sottolineato l’hair stylist al settimanale Nuovo. L’amore è al primo posto dei valori dell’ex di Tina Cipollari, anche se in quella sfera rientrano prima di tutto i suoi figli, poi tutti gli altri. “Voglio essere presente per loro e per la mia donna, ma devo farlo con i miei tempi. Da sempre discutiamo per questo con Ambra: però mi sembra che ora stia cominciando a capirmi”, ha continuato. La Lombardi invece ha approfittato dei microfoni di Radio Radio di Giada Di Miceli per confermare che fra il loro rapporto va a gonfie vele: “Abbiamo avuto qualche scontro dovuto alle mie lamentele. Come ogni donna vorrei sempre il mio uomo con me. Invece la sua mancanza e anche l’impossibilità di stare sempre insieme un po’ mi pesa. Per questo ho lanciato qualche piatto…”.

